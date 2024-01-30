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"Автостат": в январе будет продано более 80 тысяч легковых авто в РФ

В январе 2024 года в РФ будет продано более 80 тысяч новых легковых автомобилей. Это примерно на 80% больше, чем в январе 2023 года, и на 7% меньше по сравнению с январем 2022-го, информирует агентство "Автостат".

В январе будет продано более 80 тысяч легковых авто в РФ
© ТАСС

В лидерах все те же бренды - Lada (с долей 28%). Далее идут китайские марки, которые давно присутствуют на нашем рынке - Haval (12%), Geely и Chery (по 11%).

В десятку наиболее востребованных в январе 2024 года автомобильных марок также попадают Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia.

Продажи новых "легковушек" в России по итогам 2023 года увеличились на 69% и составили 1 млн 059 тыс. единиц. Первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в 2023 году выросла на 86% до 324,4 тыс. машин.

А вот среди иномарок сменился лидер - им стала китайская Chery с показателем 119 тыс. проданных автомобилей (рост в 3 раза). Третье место занял Haval, реализовавший 111,7 тыс. своих кроссоверов и внедорожников (рост в 3,2 раза)

Ранее "РГ" сообщала, что китайские автопроизводители, похоже, переоценили свои силы в России. При полном отсутствии конкурентов они рассчитывали, что смогут продавать здесь как можно больше машин по максимально высоким ценам. Однако последний фактор, похоже, нарушил им все планы.

Автоэксперт
Chery
Geely
Kia
Lada