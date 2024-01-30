В январе будет продано более 80 тысяч легковых авто в РФ

В январе 2024 года в РФ будет продано более 80 тысяч новых легковых автомобилей. Это примерно на 80% больше, чем в январе 2023 года, и на 7% меньше по сравнению с январем 2022-го, информирует агентство "Автостат".

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В лидерах все те же бренды - Lada (с долей 28%). Далее идут китайские марки, которые давно присутствуют на нашем рынке - Haval (12%), Geely и Chery (по 11%).

В десятку наиболее востребованных в январе 2024 года автомобильных марок также попадают Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia.

Продажи новых "легковушек" в России по итогам 2023 года увеличились на 69% и составили 1 млн 059 тыс. единиц. Первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в 2023 году выросла на 86% до 324,4 тыс. машин.

А вот среди иномарок сменился лидер - им стала китайская Chery с показателем 119 тыс. проданных автомобилей (рост в 3 раза). Третье место занял Haval, реализовавший 111,7 тыс. своих кроссоверов и внедорожников (рост в 3,2 раза)