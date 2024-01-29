Автоэксперт рассказал о причинах появления трещин на лобовом стекле

«Трещина может образоваться от резкого перепада температуры — когда начинают дополнительно чем-то подогревать стекло, чтобы быстрее очистить его от наледи, и оно лопается. В основном трещины появляются из-за механических повреждений», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».