$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Названы самые популярные кредитные автомобили 2023 года

В прошлом году чаще всего россияне оформляли кредиты на отечественные Lada при покупке новых машин и на Kia при выборе авто с пробегом. Такие данные содержатся в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ), которое имеется в распоряжении "Российской газеты".

Названы самые популярные кредитные автомобили 2023 года
© Российская газета

Согласно статистике выдач "Открытие Авто", за 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (65% выданных автокредитов), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen (Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan - годом ранее).

Видео дня

На вторичном рынке ситуация меняется не так быстро, поэтому картина осталась почти без изменений и по моделям. В Топ-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте автомобилей с пробегом за 2023 год вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Toyota Camry. По сравнению с 2022 годом изменения коснулись только пятого места, которое годом ранее занимал Volkswagen Polo.

На рынке новых машин изменения оказались более кардинальными. Если в 2022 году чаще всего в кредит брали новые Lada, Hyundai, Kia, Haval и Renault (тогда китайские автопроизводители только начали активно заходить на рынок), то в 2023 году россияне преимущественно оформляли автозаймы на новые Lada, Haval, Chery, Kia и Geely. По факту в пятерке наиболее популярных кредитных авто благодаря параллельному импорту остался один "иностранец" некитайского происхождения, который по итогам декабрьских продаж из нее благополучно выбыл.

Схожие тенденции прослеживаются и при анализе наиболее популярных моделей новых авто, приобретенных в кредит. В модельном рейтинге по итогам 2023 года оказались Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Vesta и Lada Niva, тогда как годом ранее в него входили Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Интересным выглядит и структура кредитных выдач по стране происхождения приобретаемых автомобилей. В 2023 году лидерами по количеству сделок стали уже китайские автомобили: доля выдач кредитов на машины из Поднебесной выросла за год почти в 4 раза - с 12% до 45%, то есть практически каждый второй кредит на новый автомобиль был выдан на продукцию из КНР. Что в принципе логично с учетом роста рыночной доли китайских машин в российском авторитейле с 17% до 49% за год.

Далее в объеме кредитных выдач следуют отечественные авто (падение доли в структуре кредитных выдач за год с 42% до 34% сделок), корейские (снижение с 26% до 12%), японские (падение с 7% до 5%) и европейские (снижение с 13% до 4%). Кредиты на американские автомобили составили десятые доли процента среди выданных кредитов по сравнению 1% годом ранее.

Стоит также отметить, что ближе к концу года доля "китайцев" в кредитных продажах еще более выросла. Так, в декабре уже 77% выданных кредитов пришлось на китайские марки, а 13% - на российские авто.

"Не секрет, что кредитные выдачи в целом отражают картину в отечественном авторитейле. С учетом грандиозных планов "китайцев" на этот год, роста дилерских сетей марок из Поднебесной и меняющейся картине мира по отношению к китайским брендам у россиян, вполне логично, что доля кредитных выдач "китайцев" будет расти вместе с долей продаж на авторынке. В 2024 году хочется надеяться на то, что в российском авторитейле удастся соблюсти баланс, повысив объемы выпуска и реализации продукции отечественных автопроизводителей", - отмечает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

Автоэксперт
Chery Tiggo 7
Lada Granta
Toyota Camry
Chery Tiggo
Lada Vesta
Volkswagen Polo
Kia Rio
Hyundai Creta
Hyundai Solaris
Chery
Geely
Renault
Nissan
Hyundai
Kia
Toyota
Volkswagen
Lada
Марина Дембицкая
ФК Открытие
Банк ВТБ
Hyundai