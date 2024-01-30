Названы самые популярные кредитные автомобили 2023 года

В прошлом году чаще всего россияне оформляли кредиты на отечественные Lada при покупке новых машин и на Kia при выборе авто с пробегом. Такие данные содержатся в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ), которое имеется в распоряжении "Российской газеты".

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Согласно статистике выдач "Открытие Авто", за 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (65% выданных автокредитов), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen (Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan - годом ранее).

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На вторичном рынке ситуация меняется не так быстро, поэтому картина осталась почти без изменений и по моделям. В Топ-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте автомобилей с пробегом за 2023 год вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Toyota Camry. По сравнению с 2022 годом изменения коснулись только пятого места, которое годом ранее занимал Volkswagen Polo.

На рынке новых машин изменения оказались более кардинальными. Если в 2022 году чаще всего в кредит брали новые Lada, Hyundai, Kia, Haval и Renault (тогда китайские автопроизводители только начали активно заходить на рынок), то в 2023 году россияне преимущественно оформляли автозаймы на новые Lada, Haval, Chery, Kia и Geely. По факту в пятерке наиболее популярных кредитных авто благодаря параллельному импорту остался один "иностранец" некитайского происхождения, который по итогам декабрьских продаж из нее благополучно выбыл.

Схожие тенденции прослеживаются и при анализе наиболее популярных моделей новых авто, приобретенных в кредит. В модельном рейтинге по итогам 2023 года оказались Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Vesta и Lada Niva, тогда как годом ранее в него входили Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Интересным выглядит и структура кредитных выдач по стране происхождения приобретаемых автомобилей. В 2023 году лидерами по количеству сделок стали уже китайские автомобили: доля выдач кредитов на машины из Поднебесной выросла за год почти в 4 раза - с 12% до 45%, то есть практически каждый второй кредит на новый автомобиль был выдан на продукцию из КНР. Что в принципе логично с учетом роста рыночной доли китайских машин в российском авторитейле с 17% до 49% за год.

Далее в объеме кредитных выдач следуют отечественные авто (падение доли в структуре кредитных выдач за год с 42% до 34% сделок), корейские (снижение с 26% до 12%), японские (падение с 7% до 5%) и европейские (снижение с 13% до 4%). Кредиты на американские автомобили составили десятые доли процента среди выданных кредитов по сравнению 1% годом ранее.

Стоит также отметить, что ближе к концу года доля "китайцев" в кредитных продажах еще более выросла. Так, в декабре уже 77% выданных кредитов пришлось на китайские марки, а 13% - на российские авто.