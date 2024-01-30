Специалист рассказал, как правильно прогревать коробку передач

— В прогреве нуждаются не только двигатели, но и автоматические коробки и вариаторы. Эти агрегаты тоже плохо переносят большие нагрузки «на холодную». А на рабочий температурный режим выходят намного дольше, чем двигатели.



Поэтому, если сразу после трогания с места автомобилю придется ехать по снежной целине, прогревать мотор стоит почти до рабочей температуры. И заодно подержать селектор коробки поочередно в режимах D и R – это ускорить прогрев АКП и вариатора.



Механическая коробка прогревается одновременно с двигателем. Ведь мотор вращает первичный вал и шестерни на вторичном валу, разгоняя смазку.