$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Автоэксперт Рязанов: зимой лучше отказаться от быстрой езды и опасных маневров

В зимнее время водителю необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

Автоэксперт советует зимой лучше отказаться от быстрой езды и опасных маневров
© Газета.Ru

«Автомобилистам России нужно отказаться зимой от опасных маневров, превышения скорости даже на незначительный показатель, а также следить за чистотой оптики, зеркал и стекол: в метель и снегопад хорошая видимость — первая необходимость для тех, кто управляет транспортными средствами», — сказал эксперт.

По его словам, также не стоит нарушать сроки установки зимних шин: если летом факт замены покрышек не является критичным, то зимой использование неподходящих по сезону шин чревато попаданием в аварию.

До этого стало известно, что в сильные морозы автомобиль может не завестись по нескольким причинам из-за отрицательного влияния низких температур на все системы машины. При этом чаще всего проблемы возникают с аккумулятором или топливной системой. В частности, машина может не завестись из-за сомнительного бензина. Поэтому важно в течение зимнего периода выбирать качественное топливо для своего автомобиля. Кроме того, автомобиль может плохо заводиться из-за грязной дроссельной заслонки или форсунок, так как автомобилисты забывают, что эти элементы требуют чистки раз в 20-30 тыс. километров.

Автоэксперт
Максим Рязанов
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости