Автоэксперт советует зимой лучше отказаться от быстрой езды и опасных маневров

«Автомобилистам России нужно отказаться зимой от опасных маневров, превышения скорости даже на незначительный показатель, а также следить за чистотой оптики, зеркал и стекол: в метель и снегопад хорошая видимость — первая необходимость для тех, кто управляет транспортными средствами», — сказал эксперт.

До этого стало известно, что в сильные морозы автомобиль может не завестись по нескольким причинам из-за отрицательного влияния низких температур на все системы машины. При этом чаще всего проблемы возникают с аккумулятором или топливной системой. В частности, машина может не завестись из-за сомнительного бензина. Поэтому важно в течение зимнего периода выбирать качественное топливо для своего автомобиля. Кроме того, автомобиль может плохо заводиться из-за грязной дроссельной заслонки или форсунок, так как автомобилисты забывают, что эти элементы требуют чистки раз в 20-30 тыс. километров.