Что такое крутящий момент и для чего он нужен

Сила двигателя также имеет еще одно название, это крутящий момент, он отвечает за вращение колес автомобиля с установленной мощностью. КМ представляет собой тягу, которая приводится к установленной единице, в частности, это радиус колес машины.

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Крутящий момент возникает благодаря сгоранию топлива. В двигателе воздушные смеси расширяются и толкают поршень вниз, распределяя давление на коленчатый вал. За счет этого автомобиль получает ускорение.

Значение крутящего момента зависит от различных факторов, таких как конструкция автомобильного двигателя, его рабочий объем, а также вид используемого топлива.

Максимальный крутящий момент у каждого автомобиля свой. У одних моделей двигателя он достигается при достижении минимального числа оборотов, а у других при наборе скорости.

Ускорение автомобиля, оснащенного турбированным силовым агрегатом, достигает высоких показателей уже на низких оборотах, и это значение остается стабильным при увеличении скоростного режима. Атмосферные двигатели обеспечивают плавный старт, но достигают максимального значения тяги только при достижении средних или высоких оборотов.

Тип топлива также играет важную роль в показателе крутящего момента. Дизельные двигатели имеют большую степень сжатия, а также энергоемкость, это оказывает значительное влияние на крутящий момент. Высокий показатель КМ обеспечивает плавное, а также быстрое ускорение автомобиля. Чем выше это значение, тем быстрее происходит старт автомобиля с места.

Иногда возникают ситуации, которые кажутся парадоксальными, дизельный автомобиль, мощностью 80 л. с., может оказаться быстрее, чем автомобиль с бензиновым двигателем мощностью 120 л. с. Это объясняется различием в крутящем моменте.