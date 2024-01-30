Незаслуженно забытый: обзор «Опель Антара»

Приступая к выбору кроссовера на вторичке, вряд ли кто-то вспоминает про «Опель Антара» – обзор, видео на нее мало кто будет смотреть или читать. Но все-таки уделите несколько минут своего времени. Вы удивитесь, насколько хороша и незаслуженно забыта первая попытка Opel сделать среднеразмерный кроссовер на все случаи жизни.

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Cколько стоит «Опель Антара»

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Хайповой и особо ликвидной ее не назовешь, но есть и плюсы непопулярности «Опель Антара» – цена. На вторичке сегодня за нее просят от 570 тысяч за экземпляры ранних лет выпуска до 1,8 млн рублей за рестайлинговые машины 2013-2014 годов.

Порой встречаются «капсулы» времени – простоявшие в гараже экземпляры с пробегами 1000-6000 км. Правда, и цена на такие штучные вещи улетает за более трех миллионов.

Двигатели и коробки «Опель Антара»

Как и положено европейскому автомобилю, Antara выпускалась с широким набором дизельных и бензиновых агрегатов. В наших краях преимущественно известны бензиновые 2,4 л (167 л. с.) и 3,0 л (249 л. с.). Дело было в донаддувную пору, поэтому моторы у «Опель Антара» атмосферные и прожорливые.

С дизелями картинка иная, но и встречаются они на рынке в 2,5 раза реже бензиновых вариантов. С любым из моторов можно рассчитывать на автоматическую трансмиссию, причем последняя куда лучше соответствует духу эпохи. После рестайлинга Antara получила самый современный на тот момент шестиступенчатый «типтроник». На рубеже нулевых-десятых автоматы такого типа распространялись все шире и «Антару» стороной не обошли. Это хорошо: они куда расторопнее и экономичнее в работе, чем 4-5-ступенчатые коробки прежних лет.

Механическая трансмиссия – редкость. На вторичке она встречается в 4,5 раза реже, чем АКПП.

Какой бензин подходит «Опель Антара»

Двигатели у «Опель Антара» не ахти какие сложные, но с завода рекомендация строгая: никакого АИ-92, минимум – АИ-95! Отходить от этого требования не стоит: ниже октановое число – выше риск детонации (микровзрывов). Что на длинном плече губительно для стенок цилиндров и чревато дорогостоящим ремонтом.

Не тот случай, когда стоит экономить в моменте. Лучше делать так, как завод-изготовитель велел.

Расход «Опель Антара»

Заявленным немцами значениям можно верить. Реальный расход в повседневности при условии соблюдения ПДД весьма близок к тестовому. Для начального бензинового мотора (2,4 л) – это от 7,3 «трассовых» литров на сто километров до 12,8 л / 100 км в городском цикле. У топ-исполнения (3,0 л, полный привод, автомат) картинка гораздо хуже: 7,9 л — трасса, 15,9 л / 100 км – город.

И тут, конечно, решает дизель: в форсировке 163 силы и с полным приводом 10,5 л / 100 км – город и скромные 6,7 л / 100 км – трасса. Так что если ищете машину с прицелом на дальние путешествия, выбор очевиден – только дизель. С 65-литровым баком вполне можно рассчитывать на автономность в районе 900 км с одной заправки.

Салон Opel Antara

«Опель Антара» появилась в переходный для марки период. Еще вчера они делали довольно посредственные машинки сомнительного качества, но к началу «десятых» изрядно набили руку, что не могло не сказаться на качестве всего – от сборки в целом до отделки в частности.

В салоне найдем вполне пристойный пластик (мягкий, его много), недурственную кожу с щегольской прострочкой и элегантный в целом дизайн. Есть сомнительные акценты (цыганский хром в окантовке воздуховодов), но их немного. Салон Antara выглядит, может, не вполне по-домашнему уютно, но очень презентабельно и даже солидно – по-деловому, по-офисному.

Вполне пристойно сохраняется интерьер и с годами. Даже машины первых лет выпуска не пугают «вытертыми» до блеска панелями и креслами. Самое больное место, конечно, руль. Но в остальном у бережливого хозяина 7-12-летняя Opel Antara не выглядит «убитой».

Подвеска «Опель Антара»

Конструктивно в подвеске «Антары» нет ничего хитрого: независимая пружинная спереди, такая же независимая и тоже пружинная сзади.

Из мест, которые могут потребовать внимания регулярно, – втулки, сайлентблоки. По-крупному Antara досаждать не должна – если только кто-то не путает понятия «кроссовер» и «внедорожник» и не исследует на полном серьезе на ней окрестные леса.

Привод, конечно, полный, а клиренс – честные 20 сантиметров, но фанатизм при таких вводных все равно неуместен.

Проблемы «Опель Антара»

Для «Опель Антара» проблемы, болячки и прочие неприятности по умолчанию не характерны. Если машина из хороших рук, подвоха можно не ждать. Но всегда нужно держать в уме некоторые характерные особенности.

Во-первых, не сильно живучая цепь ГРМ у «старшего» мотора. Ресурс – 50-80 тыс. км, если повезет. Так что раз в пару лет под рукой надо держать ремкомплект (11-29 тыс. рублей) на всякий случай.

У кроссоверов с топовым мотором есть еще одна неочевидная проблема – сравнительно малый ресурс АКПП. Движок довольно мощный, нагрузка на узел – соответствующая. Не добавляют коробке живучести перегревы при пробуксовке – это опять вопрос к тем, кто путает «кроссоверы» с «внедорожниками» и регулярно враскачку выезжает из грязевой западни. Поэтому перед покупкой АКПП тщательно надо продиагностировать, вдруг там гидроплита уже не жилец.

Еще из нередко встречающегося — подтекающие рулевые рейки. Переборка с заменой всех уплотнений (10-30 тыс. рублей) может требоваться каждые 60-100 тыс. км пробега.

В остальном Antara довольно крепкий автомобиль. Какие-то болячки если и вылезают с годами, то в таком возрасте и на таких пробегах они в основном неповторимо индивидуальные и связаны с биографией конкретного экземпляра. Пролить на нее свет поможет проверка авто онлайн через «Автокод». Сервис знает все юридические и технические проблемы автомобиля. Было ДТП – оно попадает в отчет «Автокода» со всеми подробностями: когда, где произошло и что разбили. «Висит» машина в залоге — «Автокод» увидит, работала в такси – тоже покажет.

Вот яркий пример, найденный через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск». Живенькая серебристая Antara с ходу подозрений не вызывает.

Заказываем проверку и уже через пару минут видим всю подноготную.

Судя по отчету, машину были дважды. В первый раз – несильно. Кто-то неаккуратно сдавал задом и кого-то задел.

А вот второе ДТП куда серьезнее: замята вся передняя часть, повреждения отчет маркирует как «Серьезные».

И тут внимательно: могла пострадать геометрия автомобиля, а это не лечится. Как заложено инженерами, он уже не поедет и в случае аварии не отработает. Лучше посмотреть что-то еще, к этому экземпляру слишком много вопросов.

Стоит ли покупать «Опель Антара»

В общем и целом – да. Кроссоверов до полутора миллионов рублей на рынке не то, чтобы в избытке. Сегодня не каждый «Рено Каптюр» или «Хендай Крета» найдешь в таком бюджете, а тут и размером больше, и по качеству отделки и богатству оснащения совершенно другой уровень.