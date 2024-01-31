Неремонтопригодные: дилеры отказываются обслуживать "серые" машины из Китая

Владельцы завезенных частных образом китайских автомобилей столкнулись с проблемами при их ремонте. Заводской гарантии такие машины, как известно, не подлежат, но некоторые официальные дилеры отказываются их обслуживать даже за деньги.

Такой случай, в частности, произошел в Москве с владельцем кроссовера Exeed LX, который он приобрел через посредников в Казахстане. Как рассказал сам автомобилист в эфире радио Business FM, он проходил два ТО в дилерском центре "БорисХоф", однако, когда обратился туда для ремонта камеры в левом зеркале, получил отказ.

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Как заявили "РГ" в пресс-службе ГК "БорисХоф", в 2023 году со стороны дистрибуции бренда Exeed были приняты правила в отношении автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

"По нашей информации, правила были обусловлены желанием дистрибьютора минимизировать риски выхода из строя электронных блоков и систем на автомобилях при подключении к ним оборудования, рассчитанного на обслуживание официально поставляемых в Россию автомобилей.

В настоящее время проведен анализ и найдены способы проведения диагностических и ремонтных работ с минимальными рисками негативных последствий для электронных систем автомобилей", - заверили в компании "БорисХоф".

С аналогичной проблемой столкнулся также владелец кроссовера Geely Monjaro, которому в дилерском центре марки в Санкт-Петербурге отказались ремонтировать кнопку открывания багажника, сославшись на то, что программное обеспечение не видит "серые" автомобили.

В пресс-службе Geely в России подтвердили "РГ", что обслуживание автомобилей, ввезенных по параллельному импорту и произведенных для китайского рынка, может вызывать трудности. Дело в том, что диагностические серверы не содержат данные об автомобилях, выпущенных для внутреннего рынка Китая, поэтому часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки и т.п.

"В автомобиле Geely Monjaro, например, более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать. Официальные дилеры Geely в России осуществляют обслуживание автомобилей, ввезенных по официальному каналу, которые изначально предназначены для российского рынка, согласно гарантийной политике", - отметили в российском офисе марки.

Таким образом, владельцы китайских машин, поставленных в Россию по альтернативному импорту, могут обращаться к официальным дилерам только частным образом, не претендуя на гарантийный ремонт. А случаи отказа в обслуживании "серых" автомобилей все-таки носят пока единичный характер. Также следует обращаться на независимые СТО, где, как правило, имеется универсальное диагностическое оборудование, позволяющее осуществлять ремонт машин различных брендов, в том числе ввезенных в нашу страну с других рынков.

По словам технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова, владельцы новых китайских автомобилей, привезенных по схеме параллельного импорта, могут столкнуться со сложностями в обслуживании тех узлов, где требуется подключение к официальным программам автопроизводителя и связь с техподдержкой. Но, как правило, большинство крупных независимых автосервисов уже научились обходить преграды и решать многие вопросы самостоятельно.

"Мы успешно обслуживаем машины без техподдержки автоконцерна, считываем и устраняем возможные ошибки в электронных блоках с помощью своего универсального оборудования", - рассказал он.

Как считает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, единственное решение для владельцев китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту и получивших отказ в технической поддержке от официального дилера, - обращение в сторонние станции технического обслуживания. Их преимуществом является более низкая цена, но недостатками станут отсутствие сертифицированного оборудования, риск использования поддельных запасных частей и неквалифицированного персонала.

"Китайские автоконцерны активно противодействует параллельному импорту продукции, стремясь сохранить статус и репутацию брендов, поскольку ввезенные параллельным импортом автомобили могут быть не готовы к эксплуатации в России.