Автомобили от иранского автопрома могут завоевать доверие россиян. Такое мнение выразила почти половина опрошенных жителей РФ в ходе опроса ВТБ и «Открытие Авто».

Так считают 48% респондентов, при этом только 32% участников опроса знают о том, что на авторынке России продаются автомобили из Ирана. Более двух третей россиян (68%) не слышали о том, что иранский автопром вышел на российский рынок.

В качестве преимуществ иранских автомобилей 16% указали на идеальное сочетание цены и качества, 12% отметили стоимость. При этом 29% участников опроса не нашли выдающихся преимуществ у продукции из Ирана, а 47% ответили, что не в курсе преимуществ таких автомобилей.

Опрос показал, что 49% респондентов ничего не знают о недостатках иранских машин из-за недостаточного информирования. При этом 16% указали на слабую техническую часть, 15% отметили неразвитость дилерской сети, а 13% указали на низкий уровень комфорта и безопасности, еще 13% в качестве минуса назвали отсутствие запчастей, по 12% отметили отсутствие ассортимента моделей и низкое качество комплектующих.

«48% респондентов считают, что иранские авто могут завоевать доверие россиян, 22% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 14% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, 12% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих», — уточнили эксперты.