Автоэксперт рассказал, почему важно выбирать подходящий бензин

Автомобиль не стоит заправлять бензином с неподходящим октановым числом, которое говорит о детонационной стойкости топлива. Об этом «Москве 24» рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

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Он пояснил, что бензин, который является предпочтительным для конкретной машины, обычно указывает ее производитель. Если же заправлять автомобиль топливом с более низким октановым числом, можно испортить двигатель, предупредил эксперт.

«Если человек заливает вместо рекомендованного производителем АИ-95 бензин с низким октановым числом, например АИ-92, это означает, что в моторе во время работы будет не горение топлива, а взрывы. Это ведет к разрушению двигателя, поршней прежде всего», — предупредил Субботин.

Специалист призвал автовладельцам не экспериментировать и заливать в бак только подходящий бензин.