Эксперт назвал три причины, по которым нельзя крутить стартер в мороз

На старых автомобилях можно было заводить мотор, долго крутя стартер. Чем дольше работал стартер, тем больше было шансов, что машина заведется. Современные же машины оснащены инжекторными системами с электронным управлением, поэтому долго крутить стартер нет никакой необходимости. Эксперты портала Njcar рассказали, почему долгое вращение стартера может быть опасным.

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Во-первых, на машинах с прямым впрыском топлива не рекомендуется крутить стартер более 15 секунд, так как это приведет к его перегреву. Особенно это актуально для машин в возрасте 15 лет и более. Из-за нагрузки на стартер может оплавится изоляция и произойти короткое замыкание.

Во-вторых, когда долго работает стартер без запуска мотора, может повредиться бендикс (обгонная муфта). Двигатель не запускается, но происходит неудачная попытка возгорания топливной смеси. Стартер может получить серию ударов от маховика.