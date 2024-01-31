Рассказываем, как правильно «прикурить» автомобиль с помощью проводов

Если автомобиль не заводится, то зачастую причина кроется в разряженном аккумуляторе, для этого его достаточно подзарядить с помощью другого автомобиля, или, как еще принято называть, «прикурить».

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Как правильно прикурить машину? Важно следовать определенной схеме:

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Сначала найдите клеммы аккумулятора на обоих автомобилях. Местонахождение аккумулятора может быть в моторном отсеке, багажнике или под сиденьем в салоне, в зависимости от модели. Инструкция к автомобилю поможет вам узнать точное расположение клемм. Если на клеммах есть окисление или ржавчина, лучше их предварительно почистить.

Перед тем, как начать процедуру, рекомендуется проверить изоляцию проводов и убедиться, что зажимы надежно закреплены. Если обнаружены нарушения изоляции, рекомендуется отказаться от процедуры или заменить провод. Аналогичные требования относятся и к зажимам.

Для обеспечения достаточной длины провода, рекомендуется правильно припарковать автомобиль. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, рекомендуется заглушить автомобиль-донор и выключить зажигание на обеих машинах. При работе с автомобилем с механической коробкой передач, рекомендуется перевести ее в нейтральное положение и задействовать ручной тормоз.

Во избежание проблем, рекомендуется не оставлять ключ в автомобиле и открыть одну из дверей, на случай активации сигнализации и автоматической блокировки автомобиля.

Необходимо соединять автомобили друг с другом с помощью проводов согласно полярности. Для того чтобы начал идти ток, закрепите зажим на плюсовой клемме донора. Затем, прикрепите другой конец провода на плюсовую клемму прикуриваемого автомобиля.

Следующим шагом будет закрепление второго провода на минусовой клемме. Подключите минусовой провод к "массе" после чего заведите автомобиль от которого происходит зарядке АКБ.

После этого подождите 10-15 минут. Чтобы ускорить процесс, отключите все устройства, которые могут потреблять энергию.

Теперь заведите прикуриваемый автомобиль. Если все прошло успешно, двигатель должен проработать на холостом ходу не менее 5-10 минут.