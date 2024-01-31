Эксперт рассказал, как проверить катушку зажигания мультиметром

Катушка зажигания отвечает не только за подачу импульса, но и за стабильную работу двигателя. Если двигатель дергается или вообще не заводится, это может быть связано с неисправностью катушки.

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Для диагностики катушки зажигания рекомендуется использовать мультиметр. Для этого необходимо отсоединить катушку зажигания. Ее можно снять с помощью специальных щипцов или круглогубцов.

Перед тем, как начать проверку, рекомендуется ознакомиться со штатными показателями катушки для конкретной модели, которые указаны в инструкции. Визуально осмотрите катушку на наличие пробоев и трещин.

Проверять катушку зажигания следует при температуре около 20℃, это необходимо для определения точных показателей.

Для проверки диодов или прозвонки, мультиметр следует настроить на соответствующий режим (кнопка с изображением звука или стрелочкой с плюсом). Далее необходимо соединить щупы, прибор покажет значение.

Второй способ заключается в выборе режима измерения сопротивления (сектор Ω) и установке показателя на экране в 0. Важно помнить, что необходимо избегать контакта щупов голыми руками. Для диагностики катушки мультиметром, выбираем соответствующий сектор измерения на приборе.

Для начальной обмотки регулируйте уровень наибольшего значения, например 20 Ом.Подключите черный щуп к отрицательному полюсу, а красный щуп — к положительному.Удерживайте некоторое время, чтобы достичь стабильного значения.