Из двух разных BMW построили одну кастомную M3 E46 Touring

В 2000 году, в эпоху E46, инженеры BMW создали M3 Touring, но 16 лет компания держала его в секрете. Наконец, в 2016 году состоялся публичный показ. Но, только в 2022 году подразделение M начало продажи универсала M3, представив модель G81.

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Базирующаяся в Дубае компания Slick Custom Auto создала неофициальный M3 Touring E46, органично соединив универсал 325i и купе M3 того же поколения. Опытные специалисты пересадили двигатель S54 и подвеску от спортивного купе в семейный автомобиль.

В то время как стандартный универсал-донор оснащался автоматической коробкой передач, автомобиль проекта получил механическую коробку передач - зеркальное отражение комплектации оригинального M3 E46 Touring, построенного BMW. Каждая деталь имеет значение в ходе «превращения» скромного 325i Touring в полноценный M3 Touring. Боковые зеркала, задние усилители, боковые юбки, сидения, руль и большинство других компонентов были взяты от M3 и интегрированы в 325i Touring. Чтобы вместить глушитель от M3, тюнерам пришлось подправить пол.

Кроме того, передний бампер подвергся изменениям, чтобы повторить характерный облик редкого M3 CSL. Кастомизация распространилась на передние крылья, капот и бампер - все они были подобраны таким образом, чтобы органично вписаться в кузов и создать оптическую иллюзию настоящего M3 E46 Touring.