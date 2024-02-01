Кому приходится доплачивать за аварию, если ОСАГО не хватает

Последние решения различных судов по ОСАГО становятся шоком для автовладельцев. Согласно им выходит, что даже если сумма выплаты по страховке сильно недотягивает до максимальной, то все равно возмещать ущерб должен виновник. Юристы и адвокаты бьют тревогу. По их мнению, при таком подходе автогражданка просто превращается для автовладельца в налог, а не в инструмент его защиты от неожиданных трат.

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Попасть в аварию может любой водитель. Если он застрахован по ОСАГО, то какую-то компенсацию пострадавший точно получит. Но возникает вопрос: а что делать, если этой компенсации не хватает на ремонт автомобиля? Только подавать в суд на собственника автомобиля. И вот тут возникает масса других вопросов.

Главный из них задал юрист Илья Афанасьев. Он занимался довольно спорным делом. Девушка совершила ДТП. Врезалась в другую машину. Пострадавшая обратилась к своему страховщику по прямому возмещению ущерба. Тот посчитал ущерб и выплатил пострадавшей 64 тысячи рублей. Очевидно, что этой суммы явно не хватало на ремонт автомобиля. Тогда она заказала независимую оценку, которая насчитала ей почти 450 тысяч рублей стоимости восстановительного ремонта без учета износа. После чего подала иск к водительнице, виновной в ДТП, для взыскания разницы между тем, что ей заплатил страховщик, и оставшимся. Суд первой инстанции эту жалобу удовлетворил.

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с такой оценкой и назначил судебную экспертизу. Согласно ей, если считать по Единой методике определения стоимости восстановительного ремонта, получилось 123 тысячи рублей. Без учета износа. С учетом износа - 77 тысяч рублей. Однако по среднерыночной стоимости этого ремонта без учета износа сумма составила почти 250 тысяч. Именно от этой суммы и отталкивался апелляционный суд, когда выносил решение. Он посчитал, что виновница аварии должна компенсировать разницу между этой суммой и той, которую уже выплатила страховая компания.

Но, по мнению Ильи Афанасьева, в данном случае разрушается вообще принцип работы ОСАГО. Автомобилист платит за полис ОСАГО, будучи уверенным в том, что в случае если авария произойдет по его вине, страховщик компенсирует пострадавшему в пределах страхового лимита - 400 тысяч рублей. В этой ситуации страховщик заплатил лишь 64 тысячи. Хотя, по оценке судебной экспертизы, сумма ущерба даже без учета износа вполне укладывалась в установленный лимит.

Как пояснил Илья Афанасьев, всему виной соглашения между пострадавшим и страховой компанией, которые Верховный суд назвал законными. В итоге получается следующее. Восстановление автомобиля стоит 300 тысяч, но страховщик заключает соглашение с потерпевшим о том, что прямо сейчас и без вопросов выплачивает ему 150. Но при этом потерпевший отказывается от каких-либо претензий к компании.

Тонкость в том, что соглашение заключают между собой пострадавший и его страховщик. А виновник аварии и его страховщик оказываются не у дел.

В результате пострадавший предъявляет претензии о доплате не своему страховщику и даже не страховщику виновника, а причинителю вреда, то есть автовладельцу, который совершил ДТП. И масса таких соглашений со страховыми компаниями только растет, поскольку им выгодно заплатить меньше и потом не иметь проблем. В итоге эти истории весьма негативно влияют на репутацию ОСАГО. Зачем водителю приобретать такой полис, который его никак не защищает?

Согласно сложившейся судебной практике виновнику аварии приходится доплачивать даже тогда, когда лимит ОСАГО не исчерпан

Как пояснил юрист Кирилл Муратов, который также разбирается в схожей истории, при разрешении споров о взыскании возмещения с виновника ДТП суды исходят из следующего: виновник обязан в силу положений статей 15, 1064, 1072, 1079 и 1083 Гражданского кодекса возместить ущерб. То есть суды встают на сторону потерпевшего. С одной стороны, этот подход имеет смысл, на что также указывал Конституционный суд в части надлежащей защиты прав потерпевшего. Вместе с тем он фактически привел к тому, что потерпевший, получив любой размер компенсации в пределах страховых лимитов, заранее не согласный с такой выплатой, минует процедуры обжалования и спора со страховой организацией. Он проводит независимую экспертизу, которая насчитывает больший размер ущерба, и подает иск к виновнику ДТП. При этом просит взыскать не только сумму сверх установленных страховых лимитов, но и сумму разницы между выплаченными деньгами и верхним лимитом страховой выплаты. То есть потерпевший и страховщик без участия виновника ДТП договариваются о выплате страховой компенсации, и на этом вопрос закрывается. А виновник ДТП, который оплачивал свой страховой полис, фактически тратил деньги впустую. Ведь все равно он должен возместить ущерб не сверхустановленного страхового лимита, а разницу между договорной суммой выплаты потерпевшего и страховщика. Причем без возможности дальнейшей защиты своих прав в части выплаты регрессного требования к страховой компании или компенсации расходов на приобретенный страховой полис. В частности, это видно из судебных споров, где суды не привлекают в дело в качестве третьих лиц страховые компании потерпевших или виновников, с целью установления баланса интересов всех сторон с учетом фактически одностороннего договорного урегулирования страховой выплаты потерпевшего.

Как пояснили специалисты Российского союза автостраховщиков, исходя из предоставленной информации складывается впечатление, что договор между виновником аварии и его страховой компанией не исполнен. А это могло покрыть все издержки. Значит, требовалось привлекать в качестве соответчика именно этого страховщика, у которого нет никаких договорных отношений с пострадавшим. Несмотря ни на какие соглашения между пострадавшим и его страховщиком, страховщик виновника должен был ответить на претензии. А согласно Гражданскому кодексу отказ от права требования - недопустим.