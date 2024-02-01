Эксперт назвал отличия между КАСКО и ОСАГО

КАСКО и ОСАГО - это два разных типа автомобильного страхования с различными целями и покрытием. ОСАГО выступает обязательным видом страхования, а КАСКО добровольным, но покрывает практически все возникшие расходы в случае ДТП.

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Между КАСКО и ОСАГО есть ряд значимых отличий, которые стоит учесть перед тем, как оформить страховку.

Цель. ОСАГО является обязательным для каждого автовладельца и предназначено для компенсации возможных финансовых потерь от третьих лиц при ДТП, в котором вы являетесь виновником. КАСКО является добровольным страхованием и предназначено для защиты вашего транспортного средства от возможных рисков, в числе которых угон, ДТП.

Покрытие. ОСАГО покрывает только материальный и физический ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП. КАСКО может предоставлять различные уровни покрытия, включая материальный ущерб, грабеж, угон, стихийные бедствия и другие риски, связанные с вашим автомобилем.

Добровольность и стоимость. ОСАГО является обязательным, его тарифы устанавливаются на государственном уровне. Стоимость страховки рассчитывается на основе мощности автомобиля, его возраста, также в учет берется коэффициент КБМ, который зависит от стажа вождения. КАСКО является добровольным видом страхования, стоимость полиса зависит от различных факторов, таких как марка, модель, состояние автомобиля, возраст и опыт водителя, требуемая сумма покрытия.

Процедура разрешения претензий. В случае убытка, возникшего в рамках ОСАГО, вы должны подать заявление в страховую компанию виновника ДТП. В случае наступления страхового случая по полису КАСКО, вы обращаетесь в свою страховую компанию, независимо от того, кто виноват в происшествии.