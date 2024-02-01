Сломалась печка в машине: почему дует холодным воздухом или не работает

Неисправность отопительного прибора в автомобиле может быть вызвана несколькими причинами.

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Довольно часто причина неисправности кроется в вышедшем из строя насосе, засоре радиатора отопителя, также если засорились или завоздушились патрубки и другие элементы системы. Если печка дует холодным воздухом, то также необходимо исключить течь радиатора, проблему с дефлекторами. Возможных причин много и для точного определения необходимо произвести диагностику системы охлаждения и отопления авто.

Если в радиаторе не все соты наполняются антифризом, это приводит к его частичному нагреву из-за нехватки охлаждающей жидкости, соответственно из печки будет дуть холодный воздух или она не будет работать вообще. Если уровень антифриза ниже метки "MAX" на бачке под капотом, его необходимо долить, так как это еще одна причина неисправности.

Из-за воздушной пробки в патрубках нарушается циркуляция, что приводит к плохому нагреву печки и выходу холодного воздуха. Чтобы решить эту проблему, следует прокачать всю систему охлаждения.

Если на радиаторе присутствуют твердые частицы, пятна масла или посторонние элементы, это говорит о засоре. Чаще всего это происходит из-за использования неподходящего антифриза или воды в расширительном бачке. Профессиональная промывка радиатора поможет восстановить его работу.