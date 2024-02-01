Изучаем полноприводный военный вездеход Porsche 597

Услышав название Porsche, сразу представляется низкий спорт кар – кабриолет. Однако, 597-я модель была далеко не такой. Это был военный вездеходный автомобиль, созданный для армии Германии в 50-х годах прошлого века.

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Немецкой армии был необходим легкий и надежный автомобиль, простой в обслуживании и способный преодолеть любую дорогу. Инженеры компании изобрели Porsche 597, который в Германии называли «Ягдваген» (в переводе с немецкого «охотничий автомобиль»). Одно время считалось, что инженеры Porsche при создании брали пример с Volkswagen Type 181, уж слишком они похожи внешне. Однако VW выпустили свою машину уже в 1960-х, потому кто еще у кого срисовал.

Первый полноприводный внедорожник от дорогого бренда имел заднемоторную компоновку и оппозитный 4-цилиндровый двигатель, позаимствованный у спортивной 356-й модели. Хоть немецкий производитель в то время уже был известен своими быстрыми и мощными машинами, этот был не такой. Емкость двигателя составляла 1,6 литра и выдавала всего 50 л.с., чего хватало лишь на 100 км/ч. Фишкой этого автомобиля была маневренность и проходимость по бездорожью. Его вес составлял всего 870 кг, а механическая коробка была наделена специальной передачей. Что-то схожее было у полноприводного суперкара 1980-х Porsche 959. На нем тоже была передача Gelände (что переводится как «вездеход»).

Porsche 597 отлично зарекомендовал себя на местности. Он без особых усилий преодолевал подъемы в 65% при 1000 об/мин. Автомобиль был оснащен водонепроницаемым монококом, похожим на ванну, что позволило военной машине без проблем плавать в воде. Длинна автомобиля составляла 3.6 метра, а ранние версии не имели дверей.

За простым внешним видом скрывалась сложная начинка. У машины были установлены телескопические амортизаторы и независимая подвеска. Кроме того, благодаря уникальной муфте на передней оси у него была возможность выбора обычного и полноприводного режима.

Проект был остановлен в 1958 году, когда армия заключила контракт с более дешевым производителем. Всего была выпущена 71 машина, из них 49 гражданских и 22 военных версии. До нашего времени дожили менее 50 экземпляров.