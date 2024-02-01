Вспоминаем 10 автомобилей, которые были сделаны в Африке

Африка — континент со множеством языков, культур и природных ресурсов. Он может похвастаться разнообразными ландшафтами и является домом для множества видов диких животных. А ещё в Африке есть свой автопром, который гораздо разнообразнее, чем вы думали, хотя во многом и опирается на китайские разработки.

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IVM G80

Carakoom

IVM G80 это самый дорогой автомобиль, выпускаемый компанией IVM, которая является одним из ведущих автопроизводителей в Западной Африке. Под капотом этого автомобиля находится 3,0-литровый турбированный двигатель V6, который способен развивать мощность в 247 лошадиных сил.

Внедорожник с роскошным по африканским меркам салоном обладает отличной проходимостью, но также будет неплох на шоссе. Благодаря своему дизайну, похожему на Mercedes-Benz G-класса, G80 является одним из лучших автомобилей, выпускаемых африканскими автопроизводителями. Является копией китайского BAIC BJ80.

IVM Fox

Carakoom

IVM предлагает Fox в качестве конкурента японским горячим хэтчбекам, таким как Honda Fit и Toyota Yaris. Этот 5-дверный хэтчбек отличается прочным кузовом и шасси, что делает его идеальным для использования в Африке.

Под капотом находится 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор, который может быть соединен либо с 4-ступенчатой автоматической, либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В оснащение входят CD-плеер, 6,5-дюймовый сенсорный экран и USB-порт. IVM Fox также оснащен несколькими функциями помощи водителю и системами безопасности. В отличие от дикого животного с таким же названием, охотничьи угодья этого Fox — это узкие улицы городских джунглей.

Nissan NP200

Carakoom

Как и большинство автомобилей, произведенных в Африке, Nissan NP200 отличается прочной конструкцией, что помогает ему справляться с неблагоприятными условиями континента. Он доступен в двух вариантах, оба оснащены одинаковыми 1,6-литровыми четырехцилиндровыми двигателями. Мотор выдаёт 86 л.с., хотя ранее была доступна его 16-клапанная версия мощностью 103 л.с.

NP200 может перевозить грузы весом до 800 кг и буксировать прицеп весом до 650 кг. На пикапы дают 6-летнюю (150 тысяч километров) гарантию от коррозии.

IVM Carrier

Carakoom

Еще один отличный автомобиль от нигерийского автопроизводителя, IVM Carrier, предлагает покупателям выбор из двух вариантов мощности. Версии с задним приводом оснащены тем же 2,4-литровым двигателем, который используется в IVM G5, в то время как полноприводные варианты получают уже 2,7-литровый мотор. Коробка передач в обоих случаях 5-ступенчатая механическая.

IVM Carrier выпускается в виде пикапа с двухрядной кабиной и кузовом длиной 1,67 метра. Он не только идеально подходит для плохих африканских дорог, но и стоит совсем недорого.

Wallys Iris

Carakoom

После успешного запуска своего первого автомобиля Izis, Wallyscar разработал Wallys Iris. Однако оба автомобиля имеют несколько общих черт — переднеприводную компоновку, стальную раму и кузов из стекловолокна.

Под капотом находится 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор, соединенный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель Peugeot развивает мощность 82 л.с.

Благодаря своему уникальному внешнему виду, этот африканский кабриолет-внедорожник обладает огромной привлекательностью. Это доступная альтернатива Jeep Wrangler и идеальное средство передвижения как в городских, так и в сельских условиях.

Mobius 2

Carakoom

Mobius 2 дебютировал в 2014 году, став первым серийным автомобилем восточноафриканской автомобильной компании Mobius Motors. Солидные углы въезда/съезда и большой дорожный просвет позволяют ему легко преодолевать пересеченную местность.

Более того, он обладает всеми характеристиками, которые делают его отличным городским автомобилем. Внутри он оснащен современной информационно-развлекательной системой с GPS-навигацией, USB, Wi-Fi, Bluetooth и 8-дюймовым сенсорным экраном.

Nissan Navara

Carakoom

Nissan Navara хорошо знаком на российских дорогах. Но он также производится в Южной Африке для местного рынка. О планах начать выпуск пикапов в стране было объявлено в 2019 году.

Kantanka Mensah

Carakoom

Первый прототип автомобиля марки Kantanka был построен ещё в 1994 году, но массовое производство началось 22 года спустя. Помимо линейки гражданских моделей, западноафриканская автомобильная компания также производит военные автомобили. Kantanka Mensah, один из флагманских продуктов компании, обладает роскошными функциями, которые привлекают покупателей в Гане и за ее пределами.

Он предлагает салон с кожаной обивкой и информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном. Под капотом находится 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 167 лошадиных сил.

Laraki Epitome

Carakoom

Laraki Epitome — африканский суперкар, обладающий многими выдающимися качествами, такими как яркий дизайн и безумная мощность. Помимо выпуска мощных спортивных автомобилей, марокканский производитель также имеет репутацию производителя роскошных яхт. Под обшивкой из углеродного волокна Epitome может похвастаться салоном с коричневой кожаной обивкой.

Что особенно важно, под капотом у него 7,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом от C6 Corvette. Двигатель работает либо на бензине с октановым числом 91 (мощность 1200 л.с.), либо на гоночном топливе с октановым числом 110 (мощность 1726 л.с.).

IVM G5

Carakoom

Ещё один кроссовер от IVM оснащён 2,4-литровым двигателем Mitsubishi, который передает 134 л.с. на передние колеса. Хотя он не выиграет ни одной гонки, его достаточно, чтобы без драмы доставить вас из одной точки в другую. G5 можно заказать с механической или автоматической коробкой передач.