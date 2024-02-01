Эксперт рассказал, нужны ли права на квадроцикл

Квадроцикл - это транспортное средство, предназначенное для передвижения по загородной трассе, в частности, по бездорожью.

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Садясь за руль квадроцикла, следует знать о том, нужны ли права на управление данным транспортным средством и, если да, то какая категория разрешает управление им. Квадроцикл, по-другому называется вездеход и, соответственно, должен иметь ПСМ (паспорт самоходной машины).

Квадроциклы между собой имеют различия по объему силового агрегата, всего их три: 150 см³, 250 см ³ и 500 см ³. Средняя скорость, которую способен развить квадроцикл, составляет 60 километров в час, у спортивных моделей скорость может достигать 120 км/час.

К управлению квадроциклом допускаются только лица, которые имеют категорию М. Данная категория присваивается автоматически при получении прав, при открытии любой подкатегории. Соответственно к управлению квадроциклом допускаются граждане, достигшие 16-летнего возраста, так как сдать на права на категорию А1 можно в возрасте 16 лет.

Управлять квадроциклом без водительских прав строго запрещено, в случае выявления правонарушения на водителя будет наложен административный штраф на основании статьи 12.7 части 1 КоАП РФ в размере от 50 до 30 тысяч рублей. При этом транспортное средство будет отправлено на штрафстоянку.

Также стоит помнить и о том, что при движении на квадроцикле по дорогам общего пользования водители обязаны соблюдать правила дорожного движения применимые для всех видов транспортных средств. В случае их нарушения на водителя будет также наложен административный штраф на основании КоАП РФ.