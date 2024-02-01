Как правильно заполнить договор купли-продажи автомобиля

Приобретение автомобиля, как нового так и с пробегом, невозможно без оформления договора купли-продажи, который является основанием для перехода прав собственности.

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Перед тем, как составить договор купли-продажи при приобретении автомобиля с пробегом, рекомендуется совершить ряд действий. В первую очередь стоит проверить авто на наличие нахождения его в розыске или лизинге, имеет ли ограничения ГИБДД. Даже если есть всего один неуплаченный штраф в размере 500 рублей, не следует подписывать договор. После продажи продавец может перестать выходить на связь и долг придется гасить уже новому владельцу, так как ГИБДД откажет в постановке на учет.

После проверки на юридическую чистоту можно перейти к заполнению и подписанию договора, который должен заполняться ручкой одного цвета, не допустимы помарки или исправления. ДКП заполняется в трех экземплярах, один нужен для предоставления в ГИБДД, второй для продавца, третий предназначен для покупателя.

Договор должен в обязательном порядке содержать номер, дату заполнения и город. Данные сведение переносятся в ПТС при поставке автомобиля на учет.

Также в договор необходимо внести паспортные данные покупателя и продавца, они должны строго соответствовать документу: без сокращения указать фамилию, имя и отчество покупателя и продавца, дату рождения, место прописки и фактического проживания. Важно данные сведения сверить с оригиналом паспорта во избежание ошибок.

Также обязательными для заполнения являются сведения об автомобиле, такие как: марка, модель, год выпуска, VIN, цвет, номер двигателя и кузова. Необходимо указать номер и серию ПТС (паспорт транспортного средства), дату и место выдачи.