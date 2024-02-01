Что делать, если на дисплее горит Check Engine

В прошлом, когда автомобили были оснащены только механическими узлами и небольшим количеством электроники, любые поломки было легко обнаружить и устранить.

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В современных моделях, где множество сложных систем, водитель без специализированных технических знаний не в состоянии самостоятельно выявить неисправность. Именно поэтому автомобили оснащены комплексами самодиагностики, которые информируют водителя о возможных неисправностях.

В машине при ряде неисправностей может загореться индикатор Check Engine, он обозначается символом двигателя на приборной панели, может быть оранжевым или красным цветом и иметь надпись Check Engine или просто Check. Данный индикатор может загореться по разным причинам. Поэтому, каждому автомобилисту важно знать, как выглядит этот индикатор.

Если индикатор Check Engine загорелся, действия, которые нужно предпринять, зависят от того, когда именно сработала контрольная лампа.

При возникновении и быстром исчезновении Check Engine можно безопасно продолжать движение, так как проблема с двигателем была зарегистрирована, но уже разрешилась. Во время обычного технического обслуживания, автомеханик проанализирует коды ошибок и объяснит, почему индикатор «чек» загорелся в вашем автомобиле.

Если Check Engine загорелся и не гаснет, это означает, что возникла неисправность, которую необходимо устранить в кратчайшее сроки. Продолжать движение можно, но посещение автосервиса не следует откладывать.

Мигание индикатора Check Engine указывает на серьезную проблему, требующую немедленного устранения. Если такая ошибка двигателя будет игнорироваться, она может привести к серьезным поломкам.

Бывают различные причины, по которым возникает горящий «чек». Неполадки могут быть связаны как с самим двигателем, так и с зажиганием или подачей топлива.

Если автомобиль оснащен современной электроникой, система самодиагностики может вывести более подробное описание неисправности на панель приборов или на экран бортового компьютера. В остальных случаях необходимо использовать диагностический сканер, который подключается к OBD-разъему и считывает и расшифровывает ошибки, зафиксированные блоком управления двигателя.