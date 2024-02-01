Рассказываем, что такое техосмотр, кому его отменили, а в каких случаях нужно проходить

Прохождение технического осмотра до 2022 года было обязательным для всех видов транспортных средств. Техосмотр нужен для того, чтобы знать, насколько транспорт является безопасным и можно ли его эксплуатировать на дорогах общего пользования.

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Во время технического осмотра специалисты проверяют автомобиль на наличие неисправностей, которые могут спровоцировать как ДТП, так и привести к серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

С марта 2022 года, на основании Постановления Правительства №306, операторы пунктов ТО проверяют исправность транспортного средства по 55 пунктам, ранее в список было включено 82 показателя.

В данный момент прохождение техосмотра является добровольным, но не для всех типов транспортных средств, это прописано в Федеральном Законе от 30.12.2021 № 494-ФЗ. Данный законопроект действует и в 2024 году. На основании ФЗ, от прохождения ТО в 2024 году освобождены владельцы мотоциклов, а также легковых транспортных средств, которые эксплуатируются в личных целях и зарегистрированы на физических лиц. Для юридических лиц, а также для владельцев автомобилей, которые задействованы в перевозке пассажиров, прохождение техосмотра ТС обязательно на ежегодной основе.

Но все же проходить технический осмотр придется и физическим лицам, при постановке на учет транспортных средств всех категорий, если с даты выпуска прошло более четырех лет, а также, если в кузов автомобиля были внесены изменения. В иных случаях прохождение ТО не требуется.