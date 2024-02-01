При покупке автомобиля всегда есть два участника, один хочет с максимальной выгодой продать, а второй купить как можно дешевле. Но как достичь баланса и получить максимальную выгоду при покупке нового автомобиля в автосалоне?

В первую очередь, следует изучить предложения в различных автосалонах и уточнить стоимость конкретной модели. Довольно часто дилеры предлагают сезонные скидки.

Также стоит учесть то, что автомобили в кредит предлагаются по более дешевой цене, но зачастую полная стоимость включена в кредитный договор и цена транспортного средства окажется намного выше в конечном итоге.

Сэкономить можно приобретая автомобиль из наличия. В первую очередь, не нужно будет ждать, когда в продаже появиться нужная комплектация, а во-вторых, дилеры делают хорошие скидки на выставочные образцы.

Еще одним выгодным вариантом приобретения нового автомобиля является сдача старого по программе трейд-ин. Скидка на новый автомобиль может достигать 300 000 рублей.

Не стоит приобретать дополнительные функции, которые навязывают в автосалонах. Например, очень часто предлагается оформить страховку КАСКО, установить мультимедийную систему, сигнализацию и ряд других услуг.

Вариантом выгодного приобретения автомобиля в автосалоне является получение скидки от производителя. Довольно часто производители легковых автомобилей делают скидку на определенную комплектацию с целью распродать залежавшиеся товары.