Полезные советы по использованию аккумулятора в зимний период

Научно доказанный факт, что зимой АКБ автомобиля ведет себя не так, как летом. Особенно это становится заметно на автомобилях, находящихся в простое.

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Зимой энергопотребление автомобиля значительно выше обычного. Причины этого - использование мощных устройств-потребителей, таких как печка, обогрев стекла и сидений. Не всегда генератору достаточно сил обеспечить машину нужным количеством электроэнергии, например в пробках, и приборы начинают запитываться от АКБ. Стандартной легковой машине для простоя около 20 минут в пробке в зимний период с включенной печкой, дворниками, музыкой и подогревом стекла потребуется столько же энергии, сколько расходуется на один запуск двигателя. Так же бытует мнение, что при езде по пробкам КПД генератора ничтожно мал.

При низкой температуре аккумулятор теряет свой заряд во время обычного простоя. Это связано с изменениями вязкости электролита и замедлении некоторых химических процессов. При долгом хранении АКБ на холоде это может повлечь за собой нехватку энергии даже для старта автомобиля. Если автомобиль не планируется к использованию в зимний период эксперты советуют снять аккумулятор из автомобиля для зарядки и дальнейшего хранения в теплом месте, например в квартире.

Сторонних зарядных устройств в наши дни просто огромное количество. Не меньше можно найти и различных методик зарядки аккумуляторов. Однако, не смотря на все изобилие, лучше классического способа не найти. Он универсален под все виды аккумуляторных батарей. На зарядке следует выставить силу тока 1 к 10 от емкости АКБ. Для примера, если емкость автомобильного аккумулятора составляет 70 Ач, то на зарядном устройстве следует выставить 7 ампер. Так батарея зарядится всего за несколько часов.