Американский институт рассказал, какие автомобили хуже всех проходят краш-тест

Какие автомобили хуже всех проходят краш-тест
Перед тем как купить новый автомобиль, потенциальные автовладельцы тщательно изучают не только технические характеристики модели, оснащение современными системами, стоимость комплектации, но и также особое внимание уделяется рейтингу безопасности.
Американский институт IIHS в конце 2023 года опубликовал рейтинг самых небезопасных автомобилей, которые прошли краш-тест. В антирейтинге оказались пять востребованных моделей на российском рынке, которые принято считать безопасными.
В ТОП-5 автомобилей вошли Rivian R1S 2023, Toyota Camry 2023, Ford Maverick, Volvo XC60 и Toyota Grand Highlander. Все эти машины получили оценки «плохо» или «приемлемо».
IIHS регулярно проводит экстремальные тесты и публикует видеозаписи краш-тестов. Однако, институт не всегда раскрывает марки автомобилей, что делает результаты особенно интересными и, порой, шокирующими для автовладельцев.
Краш-тест – это испытание, проводимое с помощью специальных тестовых устройств, чтобы оценить степень безопасности автомобиля или другого транспортного средства при столкновении. Во время краш-теста транспортное средство подвергается контролируемому столкновению со стандартным препятствием или другим автомобилем. Это позволяет определить, какие части машины подвержены наибольшим деформациям, воздействие на пассажиров и водителя.
Краш-тесты являются важной частью процесса разработки и сертификации с целью обеспечения безопасности пассажиров.
Баллы, полученные в краш-тесте, зависят от системы оценки, которую использует конкретная организация проводящая тестирование. Например, Европейская программная оценка новых автомобилей (Euro NCAP) использует систему оценки, основанную на пятизвездочной шкале. Максимальный результат, который автомобиль может получить, составляет 5 звезд.