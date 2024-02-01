Американский институт рассказал, какие автомобили хуже всех проходят краш-тест

Перед тем как купить новый автомобиль, потенциальные автовладельцы тщательно изучают не только технические характеристики модели, оснащение современными системами, стоимость комплектации, но и также особое внимание уделяется рейтингу безопасности.

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Американский институт IIHS в конце 2023 года опубликовал рейтинг самых небезопасных автомобилей, которые прошли краш-тест. В антирейтинге оказались пять востребованных моделей на российском рынке, которые принято считать безопасными.

В ТОП-5 автомобилей вошли Rivian R1S 2023, Toyota Camry 2023, Ford Maverick, Volvo XC60 и Toyota Grand Highlander. Все эти машины получили оценки «плохо» или «приемлемо».

IIHS регулярно проводит экстремальные тесты и публикует видеозаписи краш-тестов. Однако, институт не всегда раскрывает марки автомобилей, что делает результаты особенно интересными и, порой, шокирующими для автовладельцев.

Краш-тест – это испытание, проводимое с помощью специальных тестовых устройств, чтобы оценить степень безопасности автомобиля или другого транспортного средства при столкновении. Во время краш-теста транспортное средство подвергается контролируемому столкновению со стандартным препятствием или другим автомобилем. Это позволяет определить, какие части машины подвержены наибольшим деформациям, воздействие на пассажиров и водителя.

Краш-тесты являются важной частью процесса разработки и сертификации с целью обеспечения безопасности пассажиров.