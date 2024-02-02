Эксперт рассказал, как промыть систему охлаждения двигателя

При появлении неисправностей в системе охлаждения автомобиля, требуется их устранение для бесперебойной работоспособности транспортного средства. Для этого необходимо промыть систему охлаждения мотора.

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Произвести промывку системы можно как своими силами, так и обратившись в автосервис.

Алгоритм действий:

Поставьте машину на ровную поверхность.Заглушите двигатель и дождитесь остывания антифриза.Открутите пробку, (найти ее можно в нижней части радиатора), подставьте под нее емкость для антифриза. Если пробки нет, то антифриз сливается путем отсоединения нижнего патрубка системы.Когда антифриз вытечет, закрутите крышку или вставьте патрубок, в зависимости от того каким способом он сливался.Залейте промывочной раствор, который необходимо приобрести заранее в горловину радиатора.Заведите мотор и дайте ему проработать на холостых оборотах в течение 10-30 минут.Далее, используя дистиллированную воду вместо промывочного средства, повторите шаги 3-6.После этого залейте новый антифриз в систему.Заведите мотор и включите на максимальную мощность печку в автомобиле. Обратите внимание на уровень антифриза, при необходимости следует добавить до отметки минимум.

Убедитесь, что система охлаждения герметична, а также в ней нет воздушных пробок.

Не рекомендуется промывать систему охлаждения обычной водой, это может навредить современным системам, в частности комплектующим. Вместо этого эксперты рекомендуют использовать специальные средства, которые продаются в автомагазинах и эффективно промывают систему.