Автоэксперт назвал модели Toyota, которые часто ломаются

Для многих россиян Toyota - это синоним надежности. Но и машины японского бренда могут ломаться. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко перечислил модели Toyota, которые чаще других оказываются в ремонтной зоне.

"Несмотря на то, что автомобили японского бренда Toyota являются одними из самых надежных и востребованных на вторичном рынке (входят в топ-5 самых продаваемых машин), некоторые модели могут преподнести своим владельцам неприятный сюрприз.

Например, в Toyota Camry 2007 года выпуска расходуется слишком много моторного масла, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. У нее также салон быстро теряет внешний вид.

Toyota RAV4 2009 года тоже вызывает нарекания автомобилистов: проблемы с подвеской, протекающий люк, влага из которого может навредить электронике, неполадки в работе топливного насоса и утечки охлаждающей жидкости - основные жалобы, с которыми владельцы обращались к дилерам", - отметил специалист.