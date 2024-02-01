Toyota остается лидером параллельного импорта, ни смотря на санкции

Toyota и Hyundai чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году
В 2023 году в Россию по параллельному импорту чаще всего ввозили автомобили марок Toyota и Hyundai. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог».
Отмечается, что всего за 2023 год в России было зарегистрировано 1,2 млн новых транспортных средств, 13% из которых составила регистрация машин, ввезенных по параллельному импорту. Чаще всего в страну ввозили автомобили японских (30%), корейских (25%), немецких (19%) и китайских (17%) марок.
Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также сообщил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.
Кроме того, стало известно, что льготный порядок оформления ввезенных в Россию по параллельному импорту машин может быть продлен до конца 2027 года. В случае продления льготного порядка автомобили, ввезенные по параллельному импорту, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.