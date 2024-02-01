Toyota остается лидером параллельного импорта, ни смотря на санкции

В 2023 году в Россию по параллельному импорту чаще всего ввозили автомобили марок Toyota и Hyundai. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог».

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«Чаще всего в 2023-м в Россию ввозили авто марки Toyota (15% от всех зарегистрированных ТС), Hyundai и Kia (по 12%), Geely (7%), BMW (6%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 2023 год в России было зарегистрировано 1,2 млн новых транспортных средств, 13% из которых составила регистрация машин, ввезенных по параллельному импорту. Чаще всего в страну ввозили автомобили японских (30%), корейских (25%), немецких (19%) и китайских (17%) марок.

Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также сообщил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.