Эксперт рассказал, чем опасны перепады температур для автомобиля

Зима в России отличается сменой температурного режима: вчера был мороз, а сегодня - всё "плывёт". Такие перепады температур оказывают влияние не только на состояние человека, но могут навредить и автомобилю. Автоэксперт Максим Соколов рассказал "Ленте.ру" о том, чем опасна смена температуры окружающей среды и какие способы уберечь свой автомобиль этого существуют.

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Главное следствие перепадов температур - конденсат: "Он появляется в двигателе и других ответственных узлах. Конденсат попадает в моторное масло, жидкость гидроусилителя, тормозную жидкость, но не растворяется, а остается в виде эмульсии. Это нарушает физические свойства рабочих жидкостей и влияет на их эффективность", - рассказал эксперт.

Также смена погодных условий негативно сказывается на ЛКП автомобиля: влага в микротрещинах расширяется, продолжая процесс разрушения, что провоцирует развитие коррозии.

Способ, который, по мнению эксперта, поможет избежать негативного воздействия перепадов температур на авто: парковка в гараже или на крытой стоянке. Если такой возможности нет, то альтернативой может стать использование специального чехла, который, по крайней мере, защитит машину от осадков.

Другой эксперт, опрошенный "Российской газетой" на эту тему, посоветовал также регулярно смазывать уплотнители силиконовыми составами, чтобы при смене температуры с плюсовой на ниже ноля они не слипались. Аналогичный совет применим и к резинкам стеклоочистителей. Не лишним также будет применение составов c функцией "Water Displacement", то есть водоотталкивания - в народе такие средства именуют "вэдэшкой". Ими можно пройтись по замкам, в личинках которых может скапливаться влага, превращающаяся в лёд и не позволяющая вставить ключ.