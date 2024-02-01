Эксперт «За рулем» рассказал несколько секретов зимней эксплуатации автомобиля

Используем бустер

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Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Штатная батарея автомобиля разряжена, мотор не запускается – поможет бустер. Но обычно у таких приборов тонкие провода и слабые «крокодилы». Поэтому подключить такой «пауэрбанк» и сразу пустить мотор вряд ли получится.

Подцепив провода к клеммам аккумулятора, нужно подождать некоторое время, чтобы энергия перетекла из бустера в батарею. Кстати, так же поступают, когда «прикуривают» тонкими проводами автомобиль с разряженной АКБ. Алгоритм такой: подключаем, ждем, пока батарея оживет, и только тогда пускаем мотор.

Иногда на бустерах есть кнопка, при нажатии которой активируется реле и лишь тогда подается напряжение на «крокодилы». Кнопку лучше нажать несколько раз, чтобы больше энергии перекачалось в штатную батарею.

Раскачиваем дворники

От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителя корродирует и теряет подвижность. Усилия пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает хуже чистить.

Поэтому шарнир нужно периодически смазывать и разрабатывать, покачивая поводок. Тогда подобных проблем не возникнет.

Дорабатываем лопату

К середине зимы снег во дворах становится не только грязным, но и плотным. А под ним еще и намерзает лед. Заехать на парковочное место становится тяжело, особенно на моноприводном автомобиле. Пластиковые снеговые лопаты против смерзшегося снега помогают плохо.

Лучше обзавестись штыковой лопатой с обрезанной (например, «болгаркой») передней кромкой. Такой лопатой удобно и раскидать снег, и поколоть лед.

Смазываем уплотнители

После обильных осадков и перепадов температур примерзают не только двери и крышки багажников, но и капоты. На большинстве автомобилей установлен уплотнитель, который препятствует попаданию воздуха из моторного отсека в отопитель. И если он примерзнет, открыть капот будет проблематично.

Попробуете дернуть посильнее – оторвете уплотнитель с креплений. И перепачкаетесь, пока будете устанавливать резинку на место. Поэтому лучше смазать уплотнитель заранее – и еще одной зимней проблемой станет меньше.

Бьем стекла

Так приходится поступать, если нужно опустить примерзшее стекло, например, чтобы вставить карточку в автоматический шлагбаум. Находясь на водительском месте, нужно ударить локтем по стеклу в район нижней кромки. Руке не будет больно – ее защитит толстая зимняя одежда.