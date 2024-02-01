Юрист объяснил, кому и почему переходят машины умерших

Суды при выборе будущего владельца автомобиля обращают внимание на фактическое использование машины до смерти наследодателя. Об этом в беседе с Aif.ru рассказал автоюрист Николай Попов.

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По словам эксперта, с большой долей вероятности автомобиль перейдет наследнику, который проживал совместно с наследователем и пользовался машиной.

Юрист уточнил, что наследодатель в России может завещать имущество любому, кому пожелает, но это не значит, что никто не сможет потом претендовать на машину. Эксперт напомнил о наличии категорий, которым обязательно полагается доля в наследстве. Речь идет о несовершеннолетних детях, пенсионерах и других иждивенцах. Попов отметил, что для них доля в наследстве должна составлять не менее половины от той, которая причиталась бы им по закону.

«Например, если наследников двое, то они могли бы получить по половине имущества. А если по завещанию все передано одному из них, то второй наследник имеет право на обязательную долю, он получит не менее четверти от имущества», - отметил он.

Для получения машины по наследству необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти владельца авто и написать заявление на выдачу свидетельства, заявил эксперт. Затем - оплатить услуги нотариуса и госпошлину. После этого гражданину выдают документ, который подтверждает право наследования. Его необходимо взять с собой при регистрации унаследованного автомобиля в ГИБДД, указал Попов.