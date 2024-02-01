Автоэксперт рассказал, чем перепады температур опасны для водителей

«Чаще всего аварии в такую погоду случаются из-за покрышек. Когда автомобилисты ездят на летней и всесезонной резине в перепады температур, то в аварийной ситуации они порой не успевают остановить авто. По гололеду такая резина плохо тормозит, это очень опасно. На втором месте — несоблюдение дистанции в гололед. Она должна быть минимум в четыре корпуса автомобиля, а не обычные полтора-два метра», — подчеркнула эксперт.