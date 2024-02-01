Один из первых спорткаров Porsche продадут за 3,5 миллиона долларов

Данный спорткар считается одним из первых серийных автомобилей немецкого производителя. Начальную партию машин, состоявшую из 52 экземпляров, собирали вручную в австрийском городе Гмюнде при участии Ферри Порше. Представленный автомобиль находится в идеальном внешнем и техническом состоянии, а также не требует обслуживания. Владелец спорткара утверждает, что вся история раритетной машины полностью задокументирована.

© Мотор.ру

Пилотный экземпляр первого Porsche имел обозначение 356/1. Под индексом 2 немецкая компания выпустила серийный спорткар. Автомобиль, построенный на платформе «Жука» с открытым типом кузова и среднемоторной компоновкой, в результате получил жесткую крышу. При этом производитель выпускал Porsche 356/2 в кузове кабриолет.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Представленный экземпляр стал 32-м дорожным спорткаром Porsche, о чем свидетельствует номер шасси. По словам представителей компании-продавца, раритетный автомобиль полностью обслужен и готов к эксплуатации. При этом неизвестно, каким силовым агрегатом оборудована машина. Модели 356/2 оснащали оппозитными двигателями объемом от 1,1 до полутора литров.

До наших дней сохранилось около 30 подобных спорткаров. Вместе с автомобилем продавец отдаст всю задокументированную историю модели. Минимальная стоимость одного из первых Porsche составит 3,5 миллиона долларов (примерно 314 миллионов рублей по текущему курсу).