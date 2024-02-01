Плохая печка в автомобиле может привести к тяжелому заболеванию

«Холодные, замерзшие ноги - это угроза для здоровья, особенно если речь идет о поездках на автомобиле. Именно эти части тела сильно страдают в зимний период, если плохо работает система обогрева салона. Очень важно держать ноги в тепле, так их переохлаждение может привести к возникновению множества болезней: заболеваниям мочевыделительной системы и суставов, а также стать причиной воспаления легких», — сказала врач.