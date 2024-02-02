Юрист напомнил автовладельцам о штрафе за грязные фары

По его словам, за неочищенные фары и неумышленное загрязнение номеров в качестве наказания могут применяться предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Если номера были загрязнены специально для того, чтобы их скрыть, нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев», — добавил Филиппов.

Анализ транзакций клиентов банка «Русский стандарт», с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что подавляющее большинство платежей по штрафам ГИБДД — 71% — пришлось на сумму 250 рублей в 2023 году. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 5,9%. На втором месте были платежи на сумму 500 рублей, они заняли долю в 9%. На третьем — платежи в размере 550 рублей (4%).