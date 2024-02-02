Эксперт рассказал, из-за чего могут регулярно спускать шины

Какими бы дорогими не были шины автомобиля, со временем они теряют давление. Причин этому может быть несколько, например, банальное изменение температуры или пробитие. Попробуем разобраться.

© РИА Новости

Конечно, многим хотелось бы, чтобы машина никогда не ломалась, но такое физически невозможно. Иногда случается так, что подойдя утром к машине, замечаешь спустившее колесо. Перед поездкой приходится его сначала накачать, а параллельно в голове появляются мысли о причине случившегося. Так от чего же это может быть?

В первую очередь вспомните о таком физическом термине как диффузия – способность одних молекул проходить сквозь другие. По такому принципу воздушные шарики теряют в себе воздух. Разные производители предоставляют резину разной плотности и с применением разных компонентов, но воздух проворен и его потеря в колесах таким способом неизбежна. Эксперты рекомендуют проверять давление в колесах минимум раз в месяц.

Температурные колебания так же приводят к падению давления в колесе. Особенно это заметно при понижении температуры на улице. Каждые 5°C приводят к потере 2%. Однако, при повышении температуры на те же 5°C, давление в колесе поднимется меньше чем на 2%.

Если Вы проживаете в регионах с большой волной изменения температуры за день, то и эффект будет заметным.

Так же причиной может быть небольшое повреждение диска. При небольшой деформации диска может образоваться открытое пространство, куда потихоньку будет выходить воздух. То же касается и небольшого повреждения резины или банального износа. Их можно и не заметить, на столько оно будет мало, но утечка воздуха из колеса все же будет.

Проблема в том, что на полный спуск колеса может уйти от нескольких дней до нескольких недель и выявить проблему будет не так просто.