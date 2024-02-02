Эксперт рассказал, из-за чего могут регулярно спускать шины

Спускают шины? В чём может быть причина
Какими бы дорогими не были шины автомобиля, со временем они теряют давление. Причин этому может быть несколько, например, банальное изменение температуры или пробитие. Попробуем разобраться.
Конечно, многим хотелось бы, чтобы машина никогда не ломалась, но такое физически невозможно. Иногда случается так, что подойдя утром к машине, замечаешь спустившее колесо. Перед поездкой приходится его сначала накачать, а параллельно в голове появляются мысли о причине случившегося. Так от чего же это может быть?
В первую очередь вспомните о таком физическом термине как диффузия – способность одних молекул проходить сквозь другие. По такому принципу воздушные шарики теряют в себе воздух. Разные производители предоставляют резину разной плотности и с применением разных компонентов, но воздух проворен и его потеря в колесах таким способом неизбежна. Эксперты рекомендуют проверять давление в колесах минимум раз в месяц.
Температурные колебания так же приводят к падению давления в колесе. Особенно это заметно при понижении температуры на улице. Каждые 5°C приводят к потере 2%. Однако, при повышении температуры на те же 5°C, давление в колесе поднимется меньше чем на 2%.
Если Вы проживаете в регионах с большой волной изменения температуры за день, то и эффект будет заметным.
Так же причиной может быть небольшое повреждение диска. При небольшой деформации диска может образоваться открытое пространство, куда потихоньку будет выходить воздух. То же касается и небольшого повреждения резины или банального износа. Их можно и не заметить, на столько оно будет мало, но утечка воздуха из колеса все же будет.
Проблема в том, что на полный спуск колеса может уйти от нескольких дней до нескольких недель и выявить проблему будет не так просто.
Еще одной проблемой может стать ниппель, который легко повредить. Проверить, травит ли он, можно классическим способом – нанести на него мыльной жидкости или слюны. Появление пузырьков говорит о его неисправности. Своими руками его заменить не так просто, потому лучшим выбором будет обратиться в специализированный сервисный центр.