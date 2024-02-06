Названы 10 самых дешевых автомобилей российского рынка

Когда мы в последний раз собирали десятку самых дешевых новых машин российского рынка три года назад, мы сетовали, что дешевле полумиллиона ничего не купить. Тогда рынок был другим, и в миллион укладывались новые иномарки вроде Renault Logan или Kia Rio. Впрочем, сегодня тоже можно приобрести новую иномарку по «бюджетной» для нынешнего рынка цене – правда, уже не у официального дилера и без официальной гарантии. Но прежде чем переходить к параллельному импорту, давайте выясним, какие самые дешевые машины можно купить с той самой официальной гарантией от дилера.

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Geely Emgrand II

Десятую строчку нашего рейтинга самых бюджетных новых автомобилей занял вернувшийся на российский рынок во второй половине прошлого года седан Geely Emgrand. Естественно, это не тот же самый Emgrand, который марка прекратила продавать в России еще в 2020-м, а третье (на родине его считают даже четвертым) поколение модели, построенное на модульной платформе BMA. Сборка новых Geely Emgrand была налажена на заводе Белджи в белорусском Жодино.

Этот седан С-класса предлагается с безальтернативным 122-сильным атмосферником и с двумя вариантами трансмиссии: в базовой комплектации Standard это исключительно 5-ступенчатая механика, комплектация Comfort может быть как с механикой, так и с классическим 6-ступенчатым автоматом, а старшие комплектации оснащены только автоматом.

Естественно, чемпионом по доступности является базовая комплектация: ее рекомендованная цена составляет 2 009 990 (а в теории программы скидок могут опустить ее до 1 234 000 рублей). Да, автомобиль за эти деньги будет иметь достаточно скромное оснащение – тканевый салон, механические регулировки сидений и обычный кондиционер. Кроме того, для этой комплектации не предусмотрено никаких обогревов, нет ни камеры заднего вида, ни системы бесключевого доступа… Зато имеется рулевая колонка с регулировкой по углу и вылету и головное медиаустройство с 8-дюймовым сенсорным экраном. Ну а самую недорогую версию с автоматической трансмиссией дилеры предлагают за 2 219 990 рублей.

Haval Jolion

На девятом месте – Haval Jolion, компактный кроссовер, знакомый нам еще с 2021 года. Увы, несмотря на локальную сборку, цены на эту модель существенно выросли в сравнении с ценами 2021 года. Однако наличие в линейке переднеприводных версий и ручной шестиступенчатой коробки позволило просить за самый бюджетный вариант менее двух миллионов, а точнее, 1 949 000 рублей (а с возможными скидками – 1 419 000 рублей). Рекомендованная цена за самый бюджетный вариант с семиступенчатым роботом составляет 2 069 000 рублей. А самая доступная версия с полным приводом стоит 2 419 000 рублей, и это будут машины в достаточно богатой комплектации Elite.

В любом варианте под капотом будет 190-сильный турбомотор, и даже начальные комплектации получили однозонный климат-контроль, круиз-контроль, а также головное медиаустройство с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto/ Apple Carplay, бесключевой доступ, электростеклоподъемники во всех четырех дверях, датчики дождя и света и дисковые тормоза как передних, так и задних колес.

Kaiyi E5

О седане Kaiyi E5, сборка которого была налажена весной прошлого года на заводе Автотор, мы рассказывали подробно и неоднократно, коснувшись как истории и происхождения модели, так и ее достоинств и недостатков. Официальные цены на этот автомобиль стартуют с отметки 1 925 000 рублей – именно столько стоит базовая комплектация Standard (хотя скидки обещают снизить цену вплоть до 1 104 000). Ну а за максимальную комплектацию Luxury Sport придется отдать 2 360 000 рублей без скидок. То есть, разница между начальной и топовой комплектациями не так уж велика.

Kaiyi E5 предлагается с единственным вариантом силового агрегата, в который входит «турбочетверка» мощностью 147 л.с. и вариатор. Конечно, старшие комплектации оснащены существенно богаче, но даже базовые Standard получили систему бесключевого доступа, круиз-контроль с ограничителем скорости, возможность выбора режима движения, передние и задние электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold, заднюю многорычажную подвеску, обтянутый кожей мультируль, камеру заднего вида с динамической разметкой и медиаустройство с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, способное обеспечить интеграцию со смартфонами.

Livan X3 Pro

Livan X3 Pro – еще один новичок на нашем рынке, отличающийся очень компактными размерами (4005х1760х1575 мм при колесной базе 2480 мм). Он предлагается с единственным полуторалитровым атмосферным двигателем JLC-4G15C мощностью 103 л.с. в паре с безальтернативным вариатором и в единственной комплектации, каталожная цена которой составляет 1 889 900 рублей (без учета скидок, которые обещают цену до 1 148 000).

Этот автомобиль был у нас на тесте, и мы рассказали о его особенностях достаточно подробно, довольно высоко оценив и ходовые качества, и оснащенность маленького кроссовера: в базовое оснащение входит круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, мультируль, электростеклоподъемники всех дверей, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона, датчик света, круиз-контроль, кондиционер и еще много всего по мелочи. Жаль только, что представительство марки так и не выполнило прошлогодние обещания дополнить линейку версией с механической коробкой, которая, естественно, должна была бы стоить еще дешевле.

Changan Alsvin

Changan Alsvin – единственный представитель сегмента B+ среди всех легковых автомобилей китайских марок, официально представленных в России, и было бы странно, если бы самый маленький из седанов не попал в десятку самых дешевых. Об этой модели мы совсем недавно весьма подробно рассказали в обзоре компактных седанов ценой до 2,5 миллионов. Этот действительно небольшой (габариты – 4390х1725х1490 мм, колесная база – 2535 мм) автомобиль оснащается безальтернативным атмосферным моторчиком JL473QF объемом 1,5 л, который развивает 98 л.с., в паре с 5-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Автомобиль продается в двух комплектациях, LX за 1 750 000 рублей и DLX за 1 799 900 рублей (скидки обещают уменьшить эти цифры до 930 000 и 999 000 соответственно). Более дорогая версия отличается только наличием люка с электроприводом, системы «Старт-Стоп» и камеры бокового обзора справа. В остальном оснащенность модели говорит о попытке обеспечить максимум комфорта за минимальные деньги: регулировка сидений – только механическая, руль регулируется только по углу наклона, есть кондиционер, электростеклоподъемники во всех четырех дверях, боковые зеркала снабжены электрорегулировкой и обогревом, есть круиз-контроль, камера заднего вида и ассистент парковки с тремя датчиками. Кроме того, есть и головное медиаустройство с 7-дюймовым сенсорным экраном.

УАЗ Hunter

Пятую позицию рейтинга занял единственный вошедший в него рамный внедорожник, ульяновский Hunter. Рассказывать о нем подробно было бы довольно странной идеей: даже под этим названием автомобиль, представляющий собой дальнейшее развитие УАЗ-469 (1972) и УАЗ-3151 (1985), выпускается с 2003 года, а с 2018 года, когда мы детально исследовали причины любить и ненавидеть этот внедорожник, практически ничего не изменилось. На сегодняшний день завод предлагает единственную версию Hunter с 2,7-литровым атмосферником ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой китайской фирмы BAIC в абсолютно минималистической комплектации Base Fleet.

Стоит такой утилитарник всего 1 425 000 рублей без учета 50 тысяч за доставку машины до дилера. В качестве опций предлагается только окраска металлик и установка блокировки заднего дифференциала, что поднимает цену до 1 485 000 рублей. Для городского жителя покупка такого автомобиля вряд ли станет рациональной идеей, разве что в качестве второго, предназначенного исключительно для охоты и рыбалки. Но вот в сельской местности Hunter до сих пор может быть незаменим.

Lada Vesta

Пока АВТОВАЗ не наладил выпуск новых моделей стороннего бренда по лицензии, Lada Vesta остается самой дорогой моделью из всей линейки выпускаемой заводом продукции. Под капотом можно встетить три мотора: 90-сильный ВАЗ-21182 (только для комплектации Comfort), 106-сильный ВАЗ-21127(для всех комплектаций) и 118-сильный 21127-95 (для комплектации Sportline), а вот в пару к ним полагается только 5-ступенчатая механика.

Машины в комплектации Comfort, благодаря которым Vesta и заняла 4 строчку рейтинга, согласно официальному прайс-листу, стоят 1 239 900 (с 90-сильным) и 1 509 900 рублей (со 106-сильным мотором). Из жизненных благ покупатели таких автомобилей получат подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовку, а также кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Vesta седан в комплектации Techno будет стоить уже 1 798 900, но покупатели получат в числе прочего боковые подушки безопасности, мультимедийную систему LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном, цифровую комбинацию приборов, сервисы Яндекс.Авто и аудиосистему с восемью динамиками. Ну а самыми дорогими версиями в семействе Vesta на сегодня являются Vesta SW Cross в комплектации Techno (официальная цена 2 033 900 рублей) и Vesta SW Sportline, за которую придется заплатить 2 380 900.

Niva Travel

Открывает тройку лидеров по демократичности цен Niva Travel, в еще недавнем прошлом – Chevrolet Niva. Под капотом, как и прежде, 80-сильный 1,7-литровый мотор ВАЗ-2123, в паре с которым работает 5-ступенчатая механика. Без изменений осталась раздаточная коробка с понижающей передачей и блокируемым межколесным дифференциалом, обеспечивающая постоянный полный привод (а с ним и незаурядную проходимость), и очень энергоемкая «всеядная» подвеска.

Согласно официальному прайс-листу, базовая комплектация Classic стоит от 1 198 900 рублей. Естественно, это практически «голая» машина, в которой из всех опций комфорта есть разве что электропривод и обогрев наружных зеркал да аудиоподготовка. Все остальные жизненные блага появляются в старших комплектациях, и вот тут в списке опций есть и мультимедийная система, и обогрев ветрового стекла, и камера заднего вида с омывателем, но стоят такие автомобили (например, в комплектации Luxe) уже 1 430 900 рублей.

Можно отметить наличие у Niva Travel особой комплектации Off-Road, в список оборудования которой входит такая опция, как фирменный шноркель, увеличивающий глубину преодолеваемого брода с 30 см до полуметра. Стоит такая внедорожная версия 1 337 900 руб, а самой дорогой комплектацией является чисто имиджевая версия KHL 24, в которой предусмотрены и шноркель, и камера заднего вида с омывателем, и специальные шины для тяжелых дорожных условий. Цена такой комплектации – 1 494 900 рублей.

Niva Legend

ВАЗ-2121, как его ни называй – кириллицей или, как сейчас, латиницей, остается нашей «вечной ценностью». Рынок подтверждает: в 2023 году Niva Legend разошлась тиражом в 39 000 единиц, обогнав такие современные модели, как Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. Естественно, никакого секрета в причинах такой популярности нет – все дело в сочетании невысокой цены, конструктивной простоты, ремонтопригодности, небольшой стоимости владения и высокой проходимости. Под капотом Niva Legend – 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21214 мощностью 83 л.с. Трансмиссия – с механической 5-ступенчатой коробкой, раздаточной коробкой с понижающей передачей и постоянным полным приводом.

Этот пусть не самый большой и не самый комфортабельный по меркам сегодняшнего дня, но настоящий внедорожник можно приобрести за 829 900 рублей – именно столько стоит комплектация Classic с минимальным набором жизненных благ (аудиоподготовка и электростеклоподъемники). Уже за 999 900 рублей можно приобрести этот автомобиль в комплектации Luxe, в которую входит кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. А больше ничего из опций предложить Ниве и нечего.

Lada Granta

Niva Legend и Granta на первых двух строчках – это единственное совпадение сегодняшнего списка с рейтингом 2021 года. И хотя стоит базовая Granta уже не полмиллиона рублей, альтернатив ей по-прежнему нет. Вот и в 2023 году Granta с огромным отрывом возглавила рейтинг продаж: реализовано 195 910 машин.

На сегодня Granta седан в базовой комплектации Standard с 90-сильным мотором ВАЗ-21182, пятиступенчатой механикой и минимальной оснащенностью (электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя и бортовой компьютер) можно приобрести за 699 900 рублей, а лифтбек в этой же комплектации стоит 739 900. Но если мощность 90-сильного движка кажется вам недостаточной, то ставки повышаются. Седан со 106-сильным мотором ВАЗ-21127 стоит 1 029 900, лифтбек – 1 059 900, а «почти кроссовер» Granta Cross – 1 094 900, причем такой двигатель положен только старшим комплектациям, в оснащение которых входят кондиционер и обогрев ветрового стекла. Ну а за лифтбек Granta Sport со 118-сильным ВАЗ-21127-95 придется выложить аж 1 373 900 рублей.

Параллельный импорт

Параллельный импорт не в силах решить базовую проблему рынка – отсутствие дешевых автомобилей. Но тем не менее в списке машин из параллельного импорта есть и относительно недорогие модели известных брендов, которые могли бы вмешаться в расстановку сил в основном рейтинге. Итак, что же предлагает нам рынок?

Hyundai Celesta

Седан Hyundai Celesta впервые был представлен в 2016 году на выставке в Гуанчжоу. Эта модель предназначена исключительно для китайского рынка и производится на совместном предприятии Beijing Hyundai. По своим габаритам (4510х1765х1470 мм, колёсная база – 2650 мм) она, несмотря на разные сегменты, близка к Lada Vesta SW. В значительной мере близки и потребительские качества – в частности, объем ее багажника составляет 490 литров. Под капотом – 1,6-литровый атмосферник семейства Gamma мощностью 123 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом. Автомобиль построен на той же платформе, что и Solaris, однако увеличенная на 50 мм колесная база и дополнительные окошки в задних стойках делают его «взрослее», позволяя заменить на рынке Китая Hyundai Elantra трех предыдущих поколений, которые по-прежнему производились и продавались в КНР после появления Elantra VII.

При покупке за наличные цена на этот автомобиль составляет 2 200 000 – 2 350 000 рублей (хотя дилеры обещают программы скидок, которые снижают цены вплоть до 1 500 000). А вот оснащение и опционную насыщенность завезенных к нам Hyundai Celesta можно определить как весьма скромные: тканевый салон, руль, регулируемый только по высоте, обычная магнитола, бортовой компьютер, электростеклоподъемники всех четырех дверей, механическая регулировка сидений первого ряда, кондиционер и задние парктроники.

Toyota Vios III

Toyota Vios – представитель многоликого и многоименного семейства XP150, построенный на тойотовской платформе EFC (Entry Family Car, «семейный автомобиль начального уровня»). Изначально предназначенный для рынков Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и Латинской Америки, автомобиль был впервые показан на международной выставке в Бангкоке в 2013 году, а в 2017 и 2020 претерпел рестайлинги. Примечательно, что на каких-то рынках он продается как Vios, на каких-то – как Yaris sedan, Yaris Afiv или даже Toyota Limo. Сборка модели налажена на заводах Китая, Индии, Индонезии, Пакистана, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.

Габариты компактного седана (4425х1740х1480 мм, колесная база – 2620 мм) чуть меньше габаритов Lada Vesta и вполне сопоставимы с другими представителями сегмента. Автомобиль может оснащаться несколькими моторами, но к нам попадает только одна версия силового агрегата: атмосферник семейства NR мощностью 109 л.с. в паре с вариатором Aisin. В салоне все достаточно просто: аналоговая комбинация приборов, простенькая медиасистема, кондиционер с ручной регулировкой температуры и электростеклоподъемники всех дверей. Обогрева руля, сидений и других «теплых опций» не предусмотрено, но есть датчики дождя и света, да и вообще это Toyota, что в России само по себе является существенным достоинством.

Ценник на Toyota Vios варьируется от 2 160 000 до 2 300 000 рублей (которые, по обещаниям дилеров, можно снизить до 1,6 – 1,8 миллиона). Вот только есть определенная вероятность того, что для покупки Toyota Vios вам придется прокатиться в другой город: к примеру, у московских дилеров таких машин сейчас нет, а в Санкт-Петербурге и Брянске в салонах той же сети они есть.

Kia Pegas

Еще в 2019 году мы рассказали о бюджетном седане для китайского рынка под названием Kia Pegas и о том, что китайцам эта альтернатива модели Rio, что называется, «не зашла». Конечно, со временем оказалось, что глубина провала не так уж велика, и уже в 2021 году автомобиль, который собирают на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia, разошелся тиражом в 38 730 экземпляров. Правда, для Китая это не так уж много, а в 2022-м продажи и вовсе не дотянули до 10 000. Но, так или иначе, модель осталась на плаву и даже попала в Россию в порядке параллельного импорта.

К нам привозят автомобили в единственной комплектации Comfort с тканевым салоном, электростеклоподъемниками всех четырех дверей, обычным кондиционером, люком с электроприводом, регулируемым по высоте мультирулем и галогенной светотехникой. Под капотом – четырехцилиндровый 1,4-литровый атмосферник G4FA мощностью 95 л.с. в паре с классической 4-ступенчатой гидромеханикой A4CF1. Подвеска – типичная для бюджетных легковых автомобилей, спереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. По своим габаритам (4300х1700х1460 мм, колёсная база – 2570 мм) Kia Pegas еще меньше описанных выше автомобилей, но, как это часто бывает в автомобильном мире, чем автомобиль меньше, тем он дешевле. Вот и «лошадь с крыльями» можно приобрести за 2 050 000 рублей (или за 1 750 000 с учетом всех обещанных скидок).

Suzuki Ciaz

Этот компактный седан сегмента B был разработан компанией Suzuki специально для рынков Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки (где он должен был сменить модель SX4) еще в 2014 году. В 2018 модель была обновлена, и главной новацией стало появление в линейке моторов 1,5-литрового атмосферника K15BN мощностью 105 л.с. Этот двигатель с цепным приводом ГРМ хотя и числится относительно новым, ведет родословную от серии К, представленной в девяностых и изначально не страдавшей «детскими болячками». В итоге двигатель считается исключительно надежным и беспроблемным. Впрочем, надежностью славится не только двигатель – полагающаяся ему в пару 4-ступенчатая гидромеханика Aisin AW50-40LE также слывет исключительно беспроблемным агрегатом, и не случайно в странах Ближнего Востока на модель предоставляется семилетняя гарантия без ограничения пробега. Производство Suzuki Ciaz налажено в нескольких странах, но в Россию попадают в основном автомобили, произведенные в Индии на заводах Maruti Suzuki и отправленные на экспорт в страны Персидского Залива.

Габариты Ciaz (4490х1730х1485 мм, колёсная база – 2650 мм) вполне типичны для сегмента B, но вот оснащены импортируемые к нам машины несколько лучше, чем описанные до этого автомобили. Ciaz щеголяет не только двухпедальной трансмиссией с автоматом Aisin, но и салоном из экокожи, светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, кондиционером, системой бесключевого доступа, круиз-контролем, мультимедийным устройством с навигационной системой, камерой заднего вида, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Несмотря на скромные размеры, Ciaz имеет багажник вместимостью 495 литров. Но никаких «теплых опций» в завозимых к нам комплектациях не предусмотрено, зато стоят такие автомобили 1 970 000 рублей (со скидками, по заявлениям продавцов, цену можно снизить до 1 379 000 рублей).

Jetta VA3

Ну а первую позицию нашего рейтинга доступных моделей параллельного импорта уверенно занимает Jetta VA3, цена прямой продажи которой хотя и не давала бы возможность конкурировать с российскими марками, но вполне позволила бы ей занять вполне законное седьмое место в общем рейтинге. Автомобиль построен на платформе PQ25, той самой, на которой базируются и китайская версия VW Jetta, и хорошо знакомые россиянам Skoda Rapid и Polo Sedan. Не отличается от них Jetta VA3 и по габаритам: длина автомобиля составляет 4501 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1469 мм, а колёсная база – 2604 мм. Этого вполне достаточно для вполне комфортного размещения на втором ряду трех взрослых пассажиров, а багажник объемом объемом 546 л вполне пристойный для семейного автомобиля. Под капотом – атмосферник 1,5 MPI мощностью 112 л.с., который агрегатируется с классическим 6-ступенчатым автоматом. Такое сочетание явно пришлось по душе российским покупателям.