Как правильно обслуживать гидроусилитель руля и выбирать масло для него

Гидроусилитель руля играет важную роль во всех автомобилях, обеспечивая легкость управления и комфорт во время движения. Однако, чтобы этот ключевой механизм работал без сбоев, необходимо использовать подходящее масло. Между жидкостями ATF и PSF есть существенные различия, о которых стоит знать.

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Жидкости ATF предоставляют необходимое давление в системе гидроусилителя руля. Они также выполняют функции смазки, охлаждения и защиты от коррозии, что делает их подходящими для этого механизма.

Специальные жидкости PSF разработаны непосредственно для гидроусилителя руля. Они могут отличаться от ATF несущественно, например, отсутствием присадок, увеличивающих трение в автоматических коробках передач.

Как определить, какое масло необходимо использовать? Оптимальный выбор зависит от рекомендаций производителя, которые можно найти в сервисной книжке автомобиля. Экспериментировать с неподходящим маслом нецелесообразно, так как это может привести к выходу из строя узлов системы.

Жидкости для ГУР есть как на минеральной основе, так и не синтетической. Минеральные масла могут быть менее агрессивными к резиновым уплотнениям и деталям гидроусилителя руля, что способствует более длительному сроку эксплуатации. Минеральные масла обладают более высокой вязкостью, что может сказаться на работе гидроусилителя руля, особенно при низких температурах.

Синтетические масла ГУР обладают более высокой стойкостью к окислению, что способствует более длительному сроку службы масла. Они имеют низкую вязкость, что может улучшить производительность гидроусилителя руля, особенно при низких температурах.