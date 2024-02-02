Эксперт рассказал, как можно продать машину подороже

Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали о способах увеличить стоимость машины при продаже — по их мнению, в первую очередь стоит устранить повреждения кузова. Об этом сообщают «Известия».

В «СберАвто» объяснили, что большинство покупателей стремится приобрести машину без внешних повреждений. Эксперты не советуют исправлять крупные вмятины — работы обойдутся дорого, а опытный покупатель все равно распознает место повреждения. А вот устранить царапины стоит.

Неглубокие царапины можно обработать фетровой салфеткой с нанесенным на нее полиролем, восковым карандашом или краской из ремонтного набора, который сертифицирован производителем авто. Если речь идет о глубокой царапине, место повреждения придется сначала загрунтовать. Для устранения небольших сколов потребуются специальные маркеры, флаконы с кисточками или ремонтные комплекты от глубоких дефектов.

Также эксперты подчеркнули, что бампер, считающийся расходным материалом, серьезно влияет на восприятие всего авто. Из тех же соображений стоит заменить дешевые расходники — воздушный фильтр и свечи зажигания — и сохранить документы, подтверждающие их замену.

Перед демонстрацией авто потенциальному покупателю следует также устранить повреждения на обивке, дверных панелях и избавиться от запахов. К уборке салона можно подключить пароочиститель и озонатор.

В «СберАвто» также посоветовали продавцам убедиться, что все технические жидкости машины достигают необходимого уровня — масло в двигателе и трансмиссии, охлаждающая и тормозная жидкости, а также жидкость гидроусилителя руля.

«Авто, готовое к поездкам здесь и сейчас, без дополнительных вложений на первом этапе покажется привлекательнее, чем то, что требует даже минимальных вложений сразу после покупки», — подчеркнули эксперты.

Ранее специалист по ремонту авто Сергей Шабунин рассказал, что владельца авто должны насторожить рывки при включении передачи, запах гари от масла, запаздывание при переключении передач и непривычно высокие обороты двигателя - все это может предвещать выход из строя коробки передач.