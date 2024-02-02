Глава Минэнерго РФ объяснил, почему нет необходимости в запрете экспорта топлива

Накануне стоимость бензина АИ-92 упала за сутки биржевых торгов почти на 7%. В 2024 году это первое снижение, до настоящего момента цены на топливо росли на фоне приостановки работы технологической установки на НПЗ ЛУКОЙЛа.

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По итогам торгов на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены АИ-92 упали на 6,81%, до 47,372 тыс. руб. за тонну. В период с 9 по 31 января биржевые цены на АИ-92 выросли на 29,2%. А стоимость АИ-95 с 9 января по 1 февраля выросла на 28,2%, до 54,299 тыс. руб. за тонну.

В понедельник, 29 января, глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что на фоне стабилизации бензинового рынка нет необходимости в запрете экспорта топлива и других ограничениях. Напомним, 21 сентября 2023 года Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина на фоне рекордных цен: стоимость АИ-95 7 сентября достигла 76,876 тыс. руб. за тонну, а АИ-92 — 70,508 тыс. руб. за тонну (на 18 сентября). Запрет сняли 17 ноября прошлого года.