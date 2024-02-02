Названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России

«За ремонт Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet – самых распространенных марок из США, на станции технического обслуживания, в среднем, придется заплатить 9,9 тыс. рублей. Шведские, немецкие, французские и чешские автомобили находятся в середине рейтинга по размеру среднего чека за обслуживание на сервисе. Так, например, каждый заезд в автосервис Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей», — сказал Рузанов.