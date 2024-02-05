Что такое контрактный двигатель и как его выбрать

Контрактный двигатель, это силовой агрегат, который ранее эксплуатировался, но был снят с предыдущего транспортного средства по ряду причин.

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Чаще всего двигатели снимаются с автомобилей, который попали в ДТП и не подлежат восстановлению, при этом авария не отразилась на работоспособности силового агрегата.

Преимуществ у контрактного двигателя много, на первом месте стоит его цена, так как он в несколько раз дешевле, чем новый. В основном контрактные двигатели ввозятся из других стран, где эксплуатация осуществлялась в щадящих условиях, с хорошим маслом и топливом.

Перед покупкой контрактного двигателя следует визуально определить, в каком состоянии он находится, для этого достаточно обратить внимание на шкивы, по которым проходит ремень генератора (приводной ремень). Если на шкиве есть большая выработка в месте прохождения ремня, это говорит о большом пробеге и такой силовой агрегат лучше не приобретать, так как он не прослужит долго.

Также при проверке двигателя следует обратить внимание на свечи зажигания, на них не должно быть нагара и они должны быть сухие. Маслозаливная горловина является еще одним критерием, по которому можно определить исправность силового агрегата. Внутри не должно быть нагара, детали должны иметь золотистый цвет, а сама крышка не иметь видимых загрязнений.

Контрактный двигатель приобретается зачастую не только с целью сэкономить, но и потому что не на все автомобили, эксплуатируемые в стране, есть оригинальные комплектующие. Также контрактные двигатели приобретаются для замены не всего агрегата, а для разбора и установки отдельной части. Такая схема намного выгоднее, чем приобретение новых комплектующих.