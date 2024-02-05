Эксперт рассказал, как и где утилизировать автомобиль

Автомобили имеют определенный срок службы, после окончания которого они не подлежат эксплуатации и опасны для передвижения по дорогам общего пользования. Также под утиль попадают транспортные средства, попавшие в ДТП и не подлежащие восстановлению.

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В этом случае автомобиль подлежит утилизации или, проще говоря, его сдают в металлолом предварительно снимая с него автомобильный номер. Для того чтобы утилизировать автотранспортное средство, нужно обратиться в соответствующую компанию, они есть как частные, так и государственные. У компании должна быть действующая лицензия на работу с отходами.

При сдаче автомобиля в утиль, кроме снятых с него номеров, вам должны выдать свидетельство определенного образца, в противном случае машину с учета снять не получится.

Также снять с автомобиля можно все рабочие детали, такие как двигатель, коробка передач и ряд иных, чтобы в дальнейшем их продать. На каждую снятую деталь, компания, занимающаяся утилем, должна выдать свидетельство, в противном случае их не получится продать легально.

Чтобы сдать автомобиль в утиль потребуется предоставить на него паспорт технического средства, в котором указано, что вы являетесь собственником. Без документов вам могут отказать в принятии автомобиля. При утилизации заключается договор установленного образца, на основании которого выдается свидетельство.

С полученными документами необходимо обратиться в местное ГИБДД, где предоставляются документы о том, что автомобиль был утилизирован, сдаются номерные знаки и транспортное средство снимается с учета.