Эксперт перечислил способы сэкономить на ремонте автомобиля

Стоимость обслуживания машин всех марок в России, по итогам прошлого года, выросла в примерно на 23% и составила в среднем 7 тысяч 852 рубля. Об этом рассказал автоэксперт Геннадий Завьялов. Он также перечислил несколько способов сэкономить на ремонте автомобиля.

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Специалист посоветовал водителям самостоятельно приобретать запчасти и масло. Если переложить эту задачу на сотрудников автосервиса, они, по словам эксперта, обязательно «накрутят» цену.

Кроме того оригинальные комплектующие можно заменить более дешевыми, но не теряющими в качестве аналогами. Особенно это касается популярных расходников – масляных фильтров, колодок и свечей, которые автопроизводители заказывают у известных поставщиков. Так, масляный фильтр в обычной коробке от изготовителя может быть в 1,5–2 раза дешевое, чем такой же точно в упаковке с логотипом автомобильного бренда.

Что касается мелкого ремонта, то, отметил Завьялов, его можно научиться делать самостоятельно, тем более что в интернете можно найти большое количество обучающих роликов на эту тему. В заключение эксперт порекомендовал не затягивать со сменой резины, дабы предотвратить ее преждевременное изнашивание, и менять колеса каждый сезон. Последнее, пояснил Завьялов, обеспечит их равномерный износ, передает «Вечерняя Москва».