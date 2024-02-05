Эксперт напомнил о наказании за проезд на красный свет

Несоблюдение ПДД при следовании через перекресток, это нарушение, которое может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

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При проезде перекрестка на красный сигнал светофора, на основании статьи 12.12 Кодекса административных правонарушений РФ, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение имеет более серьезные последствия в виде штрафа 5 тыс. рублей, а также лишения водительских прав сроком до 6 месяцев.

Несоблюдение ПДД, в которых четко прописаны правила последовательности проезда перекрестка, создает реальную угрозу безопасности, как для водителя, так и для пассажиров и других участников дорожного движения, включая пешеходов. Проезжающие на зеленый сигнал водители могут не ожидать автомобиль на перекрестке, что может привести к аварии.

Проезд на красный сигнал может также привести к потере страхового покрытия. Если вы попадете в ДТП, проехав на красный свет, страховая компания может отказать в выплате ущерба, поскольку нарушение правил дорожного движения является несоблюдением условий договора страхования и авария произошла по вашей вине.

Также проезд на красный может привести к куда более серьезным последствиям, чем штраф. Если при проезде на запрещающий сигнал вы стали виновником ДТП, в котором пострадали или даже погибли люди, это влечет за собой уголовную ответственность.