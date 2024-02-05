Эксперт напомнил о наказании за проезд на красный свет

Какой штраф за проезд на красный свет
Несоблюдение ПДД при следовании через перекресток, это нарушение, которое может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности.
При проезде перекрестка на красный сигнал светофора, на основании статьи 12.12 Кодекса административных правонарушений РФ, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение имеет более серьезные последствия в виде штрафа 5 тыс. рублей, а также лишения водительских прав сроком до 6 месяцев.
Несоблюдение ПДД, в которых четко прописаны правила последовательности проезда перекрестка, создает реальную угрозу безопасности, как для водителя, так и для пассажиров и других участников дорожного движения, включая пешеходов. Проезжающие на зеленый сигнал водители могут не ожидать автомобиль на перекрестке, что может привести к аварии.
Проезд на красный сигнал может также привести к потере страхового покрытия. Если вы попадете в ДТП, проехав на красный свет, страховая компания может отказать в выплате ущерба, поскольку нарушение правил дорожного движения является несоблюдением условий договора страхования и авария произошла по вашей вине.
Также проезд на красный может привести к куда более серьезным последствиям, чем штраф. Если при проезде на запрещающий сигнал вы стали виновником ДТП, в котором пострадали или даже погибли люди, это влечет за собой уголовную ответственность.
Несоблюдение ПДД, при следовании через перекресток на запрещающий сигнал светофора, на законодательном уровне несет административную ответственность, а в ряде случаев и уголовную. Для безопасного вождения всегда следует соблюдать ПДД, не отвлекаться на посторонние предметы, слушать спокойную музыку и следовать пословице «тише едешь, дальше будешь».