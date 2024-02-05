Как проходит экзамен в ГИБДД и сколько раз можно сдавать

Перед тем, как курсант получит возможность сдать экзамен на права в ГИБДД, ему предстоит пройти курс обучения в автошколе, предварительно пройдя медицинское обследование на наличие противопоказаний по состоянию здоровья.

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Перед тем, как студент будет допущен к сдаче экзамена в ГИБДД, он должен успешно сдать внутренний в автошколе, который состоит из двух частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть экзамена проходит в виде тестирования, в котором задаются вопросы по Правилам дорожного движения. Чтобы успешно сдать эту часть, необходимо правильно ответить на 18 вопросов из 20. За каждую ошибку добавляется еще пять вопросов.

После успешной сдачи теоретической части экзамена, студент допускается к практической, где он должен показать навыки умения управления автомобилем на площадке. В основном требуется проехать «змейку», эстакаду, парковку в бокс, разворот.

После успешной сдачи внутреннего экзамена, обучающийся допускается до сдачи экзамена в ГИБДД. Данная часть экзамена уже подразумевает проверку полученных знаний и умений в условиях города. В ходе экзамена будут проверены навыки езды в городской среде, проезд перекрестков, соблюдение дорожных знаков и ПДД, а также умение взаимодействовать с другими участниками дорожного движения.

При сдаче экзамена в ГИБДД можно набрать не более пяти штрафных баллов, которые проставляются в зависимости от совершенного нарушения. В приказе №80 от 20.02.2021 г. четко прописаны ошибки, при совершении которых экзамен считается не сдан.