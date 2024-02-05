Что такое AWD и как работает эта система
Современные автомобили оснащаются несколькими видами привода. Система привода AWD является довольно распространенной.
AWD дословно расшифровывается как автоматизированная система распределения крутящего момента, которая работает без участия водителя. Но есть и системы AWD, управление происходит в ручном режиме.
Система AWD нужна для обеспечения полного сцепления колес с дорожным покрытием, которая подключается через муфту. Именно муфта и производит распределение крутящего момента на колеса.
Работа системы AWD построена таким образом, что если автомобиль движется по ровной дороге, то муфта передает крутящий момент только на передние или задние колеса в зависимости от привода. С таким распределением транспортное средство легко управляется, при этом расходует минимум топлива.
Если автомобиль оказывается на скользкой или непроходимой дороге, подключаются все колеса, муфта перераспределяет тягу между всеми осями. В основном при распределении тяги более 60% перераспределяется на переднюю ось. Но, при необходимости, тяга может быть распределена только на одно колесо, у которого имеется хорошее сцепление с дорогой.
Многие водители считают, что AWD не отвечает заявленным требованиям, так как данный привод принято считать полным, а по факту, при эксплуатации он остается моноприводным.
У системы AWD есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов выделяется то, что система работает без участия человека и полностью автоматическая, автомобиль имеет плавное управление, система довольно устойчиво ведет себя даже на грунтовых дорогах или снегу, минимальный расход топлива, муфта самостоятельно может контролировать процесс передачи тяги.
Но также у AWD есть и минусы, среди которых то, что система не предназначена для эксплуатации в условиях бездорожья, водитель не может самостоятельно повлиять на передачу тяги на нужные колеса, работоспособность системы напрямую зависит от электроники.