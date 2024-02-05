Что такое AWD и как работает эта система

Современные автомобили оснащаются несколькими видами привода. Система привода AWD является довольно распространенной.

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AWD дословно расшифровывается как автоматизированная система распределения крутящего момента, которая работает без участия водителя. Но есть и системы AWD, управление происходит в ручном режиме.

Система AWD нужна для обеспечения полного сцепления колес с дорожным покрытием, которая подключается через муфту. Именно муфта и производит распределение крутящего момента на колеса.

Работа системы AWD построена таким образом, что если автомобиль движется по ровной дороге, то муфта передает крутящий момент только на передние или задние колеса в зависимости от привода. С таким распределением транспортное средство легко управляется, при этом расходует минимум топлива.

Если автомобиль оказывается на скользкой или непроходимой дороге, подключаются все колеса, муфта перераспределяет тягу между всеми осями. В основном при распределении тяги более 60% перераспределяется на переднюю ось. Но, при необходимости, тяга может быть распределена только на одно колесо, у которого имеется хорошее сцепление с дорогой.

Многие водители считают, что AWD не отвечает заявленным требованиям, так как данный привод принято считать полным, а по факту, при эксплуатации он остается моноприводным.

У системы AWD есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов выделяется то, что система работает без участия человека и полностью автоматическая, автомобиль имеет плавное управление, система довольно устойчиво ведет себя даже на грунтовых дорогах или снегу, минимальный расход топлива, муфта самостоятельно может контролировать процесс передачи тяги.