Ученый перечислил способы, как быстро и эффективно убрать лед с автомобиля

Наверняка зимой по утрам вы часто видите автомобили, покрытые тонким слоем льда. Но из-за чего этот слой возникает и как от него быстро избавиться?

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Воздух в атмосфере Земли всегда содержит определённое количество водяного пара, но вот удержать он может лишь ограниченное количество этого пара. Учёные называют это относительной влажностью. Температура, при которой относительная влажность достигает 100%, — это точка росы.

Влажный воздух имеет высокую температуру точки росы, а сухой - низкую. Чем ниже становится температура, тем сильнее воздух приближается к точке росы.

Любое охлаждение после достижения температуры точки росы приводит к конденсации воды на поверхностях либо к образованию тумана.

Popular Science

Ночью лобовые стекла автомобилей, которые стоят на открытом воздухе, охлаждаются радиационно. Другими словами, они выделяют тепло в окружающую среду в виде видимого и невидимого света. Когда воздух взаимодействует с холодным лобовым стеклом, он может достичь температуры точки росы. После этого водяной пар конденсируется на стекле. Затем этот слой превращается в иней.

Для разморозки лобового стекла автомобиля можно использовать несколько разных подходов. Например, вы можете распылить небольшое количество тёплой жидкости на слой инея, чтобы растопить его. Температура воды при этом не должна быть выше температуры стекла, иначе оно треснет.

Лучший способ растопить лёд и при этом не повредить машину - опрыскать окна тёплой жидкостью с более низкой температурой замерзания, чем вода. К примеру, это может быть смесь медицинского спирта и воды.

Если у вас времени довольно много, то вы можете завести машину и запустить систему размораживания воздуха. Направьте воздух с температурой выше 80 градусов по Фаренгейту (выше +27 градусов по Цельсию) на внутреннюю часть лобового стекла.

Если же вы спешите, то можно воспользоваться для удаления льда специальным скребком. Это потребует от вас большего количества усилий, чем другие способы.