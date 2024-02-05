СМИ: владельцы китайских авто в России столкнулись с неожиданными проблемами

Владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с новыми неожиданными проблемами. Они коснулись машин, ввезенных в страну по параллельному импорту, сообщает РБК.

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По информации журналистов, автодилеры Санкт-Петербурга и автовладельцы пожаловались на сложности, с которыми они столкнулись при обслуживании автомобилей китайских марок, ввезенных по параллельному импорту. В частности, речь идет о невозможности провести диагностику в официальных дилерских центрах и отсутствии русификации. Программное обеспечение у дилеров не видит так называемые «серые» автомобили китайского производства, что вынуждает их владельцев обращаться к независимым станциям технического обслуживания.

Генеральный директор автоцентра «Истком», являющегося официальным дистрибьютором Changan KYC в России, Нонна Шалина подтвердила существование проблем с обслуживанием китайских авто. Причем, касаются они китайских брендов, которые имеют официальные дистрибьюции. Это Geely, Chery, Haval, а также Changan.

«Те, кто занимается параллельным импортом, должны обеспечить минимум 1 год гарантийного ремонта машины. Они должны заранее сообщать клиентам о том, что эти машины отличаются — у них отдельное программное обеспечение, отдельное оборудование, меньше срок гарантии. Соответственно, обслуживание нужно проходить на каких-то конкретных точках, а не в сертифицированных центрах. Производители подстраиваются под требования рынка, предпочтения покупателей, поэтому в разных странах могут быть разные комплектации. И, конечно, возникают сложности с перепрошивкой — нужно русифицировать программное обеспечение, а это стоит немалых денег», — пояснила Нонна Шалина.

В российском представительстве Geely заявили, что проблемы вызваны тем, что на диагностических серверах используемого российскими дилерами оборудования нет информации об автомобилях, выпущенных для рынков других стран. Так, кроссовер Geely Monjaro имеет более 60 блоков управления системами. И многие блоки, используемые в версии для китайского рынка и для моделей для глобального рынка, отличаются, поэтому диагностическая система, которой пользуются отечественные дилеры, не способна ими управлять. Как сообщили в Союзе автосервисов, в такой ситуации оказались владельцы автомобилей Geely, Exeed и Li Auto, которые были ввезены в Россию по схеме параллельного импорта.

При этом Нонна Шалина считает, что в сложившейся ситуации нельзя обвинять российских дилеров, поскольку они работают с подачи китайского производителя в рамках заключенных контрактов. Дело в том, что китайские дистрибьюторы хотят, чтобы их автомобили продавали только официально, поэтому не обслуживают машины, привезенные с помощью параллельного импорта.